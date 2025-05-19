Рейтинг WTA. Свитолина шагает к первой десятке, Костюк возвращает позиции

19 мая женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. C 6 по 18 мая девушки разыграли трофей турнира WTA 1000 в Риме, а на прошлой неделе прошли соревнования категории WTA 125 в Париже.

Победительница тысячника в столице Италии Жасмин Паолини поднялась на четвертое место. А финалистка Рима Коко Гауфф теперь вторая.

Вторую строчку утратила именитая Ига Свентек, которая не сумела защитить трофей в Риме (а также в Мадриде). Ига теперь располагается аж на пятой позиции. Выше нее идут Арина Соболенко, Коко Гауфф, Джессика Пегула и Жасмин Паолини.

Еще одно изменение в топ-10: Мэдисон Киз пропустила Мирру Андрееву на шестое место.

В Париже трофей завоевала Кэти Бултер. Она улучшила две строчки и теперь идет 38-й.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает подниматься к первой десятке. После четвертьфинала в Риме Элина прибавила одну позицию и сейчас идет 13-й в рейтинге.

Возвращает позиции и Марта Костюк, которая также улучшила одну строчку – она 26-я.

Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая потеряли позиции. Дарья Снигур и Александра Олейникова поднялись в рейтинге, а Александра даже установила личный рекорд (и это с учетом штрафа и снятием очков) – 235-е место.

Падение в рейтинге продолжает Леся Цуренко (минус 31 место), которая о завершении карьеры не объявляла, но в 2025 году пока так и не сыграла.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок вылетела из топ-10 парного разряда. Теперь она располагается на 11-м месте.

Из украинок в первой сотке также находятся Надежда Киченок (47-я) и Марта Костюк (52-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

В гонке на Итоговый турнир 2025 Элина Свитолина осталась в топ-8, но пропустила на седьмую строчку Жасмин Паолини.

Лидером гонки остается Арина Соболенко. В первую пятерку также входят Мэдисон Киз, Мирра Андреева, Ига Свентек и Коко Гауфф.

Гонка на WTA Finals 2025