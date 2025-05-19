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  4. Рейтинг WTA. Свитолина шагает к первой десятке, Костюк возвращает позиции
WTA
19 мая 2025, 11:45 |
1631
1

Рейтинг WTA. Свитолина шагает к первой десятке, Костюк возвращает позиции

Элина уже 13-я ракетка мира, Александра Олейникова установила личный рекорд

19 мая 2025, 11:45 |
1631
1
Рейтинг WTA. Свитолина шагает к первой десятке, Костюк возвращает позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

19 мая женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. C 6 по 18 мая девушки разыграли трофей турнира WTA 1000 в Риме, а на прошлой неделе прошли соревнования категории WTA 125 в Париже.

Победительница тысячника в столице Италии Жасмин Паолини поднялась на четвертое место. А финалистка Рима Коко Гауфф теперь вторая.

Вторую строчку утратила именитая Ига Свентек, которая не сумела защитить трофей в Риме (а также в Мадриде). Ига теперь располагается аж на пятой позиции. Выше нее идут Арина Соболенко, Коко Гауфф, Джессика Пегула и Жасмин Паолини.

Еще одно изменение в топ-10: Мэдисон Киз пропустила Мирру Андрееву на шестое место.

В Париже трофей завоевала Кэти Бултер. Она улучшила две строчки и теперь идет 38-й.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает подниматься к первой десятке. После четвертьфинала в Риме Элина прибавила одну позицию и сейчас идет 13-й в рейтинге.

Возвращает позиции и Марта Костюк, которая также улучшила одну строчку – она 26-я.

Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая потеряли позиции. Дарья Снигур и Александра Олейникова поднялись в рейтинге, а Александра даже установила личный рекорд (и это с учетом штрафа и снятием очков) – 235-е место.

Падение в рейтинге продолжает Леся Цуренко (минус 31 место), которая о завершении карьеры не объявляла, но в 2025 году пока так и не сыграла.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок вылетела из топ-10 парного разряда. Теперь она располагается на 11-м месте.

Из украинок в первой сотке также находятся Надежда Киченок (47-я) и Марта Костюк (52-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

В гонке на Итоговый турнир 2025 Элина Свитолина осталась в топ-8, но пропустила на седьмую строчку Жасмин Паолини.

Лидером гонки остается Арина Соболенко. В первую пятерку также входят Мэдисон Киз, Мирра Андреева, Ига Свентек и Коко Гауфф.

Гонка на WTA Finals 2025

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рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Мэдисон Киз Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Коко Гауфф Паула Бадоса Эмма Наварро Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Мирра Андреева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
андреєва тут тимчасово в топах, пельменя надовго не вистачить
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