WTA, все в порядке? Украинскую теннисистку лишили очков за трофей в Италии

Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала 24-летнюю украинскую теннисистку Александру Олейникову (WTA 274), лишив ее очков за трофей на грунтовом турнире ITF W35 в итальянском городе Санта-Маргерита-ди-Пула, который проходил на неделе с 28 апреля по 4 мая.

Причину назвал отец и менеджер Александры – Денис Олейников. Олейников служит в ВСУ, а сама Александра создала собственную платформу для сбора на дроны для ВСУ, которую продвигает благодаря социальным сетям и нашивке на форме.

WTA оштрафовала Александру за позднее снятие с турнира WTA 125 в Сен-Мало (Франция), который проходил на той же неделе, что и 35-тысячник в Италии. Олейникова после закрытия заявки находилась в альтернативном списке на 15-м месте, при этом в квалификации турнира могло играть всего 14 теннисисток.

«Я не снял ее не потому, что ленив. Мы до последнего момента рассматривали возможность «заехать» в Сен-Мало в качестве on-site alternate (участница из альтернативы, которая находится на месте проведения турнира). За 2–3 дня до турнира игроки начали массово сниматься с этого турнира. Мне, кстати, до сих пор непонятно, почему так произошло.

Что происходит в этом случае: WTA высылает игрокам из альтернативы электронное письмо, в котором предлагает сняться или остаться в заявке. Сами понимаете, такая ситуация сама по себе очень редкая, и никто не мог предвидеть, что такие мейлы вообще появятся. Какие шансы на то, что за 2–3 дня с турнира снимутся 15 человек перед тобой?», – рассказал Олейников.

В тот же день, когда нужно было снять Александру с турнира, Денис вышел на военное задание, где нельзя было использовать мобильную связь по понятным причинам. WTA во второй половине дня направило теннисисткам из альтернативного спика 4 электронных письма: в трех было предложение сняться или остаться в заявке, а в четвертом – информация о том, что Александра стала участницей квалификации, поскольку ее не сняли.

Первое электронное письмо пришло в 13:36, а третье – в 16:53. Олейникова в это время летела в Италию на турнир в Санта-Маргерита-ди-Пула.

«Я вернулся ночью в зону досягаемости, и на следующий день в 7:41 утра мы написали в WTA письмо, где указали, что по уважительным причинам (активная работа в ВСУ) не смогли ответить раньше, и попросили снять Сашу с турнира. Там ответили: да, без проблем. У вас есть право на три поздних снятия без штрафных санкций».

Александра добавила: «Как только он [отец] увидел письмо, мы сразу связались с WTA. Это произошло еще до жеребьевки и до начала матчей, так что ни организаторы, ни другие игроки не пострадали – и мы соблюли надлежащую процедуру снятия».

Но уже в понедельник, 5 мая, Александра и Денис получили другое письмо от организации, в котором и идется про штраф для Олейниковой:

«Оказалось, что где-то в правилах WTA очень маленьким шрифтом указано, что если игрок вошел в квалификацию турнира WTA 125 и снимается, то он не имеет права играть турнир ITF на той же неделе! Наказание: денежный штраф и снятие всех очков за турнир».

Instagram. Александра Олейникова

Александра Олейникова обратилась в ассоциацию с просьбой «одноразовой амнистии»:

«Я хочу подчеркнуть, что это не является апелляцией, поскольку я понимаю, что с формальной точки зрения WTA действует в соответствии с установленными правилами. Однако я обращаюсь с просьбой сделать одноразовое исключение и сохранить набранные мной очки, учитывая чрезвычайные и очень нетипичные обстоятельства.

На прошлой неделе я провела один из лучших турниров в своей карьере, выиграв титул в упорной и честной борьбе, получив ценные очки WTA. Эта победа приближает меня к моей первой квалификации на турнир Grand Slam. Поскольку я не имела выдающейся юниорской карьеры, не имею спонсора или спортивного агентства, ведущего мою карьеру, и за почти восемь лет в профессиональном туре я НИКОГДА не получала Wild Card ни на один турнир, этот путь был долгим и сложным.

Единственной ошибкой нашей команды в этой ситуации стало то, что мой отец не смог отреагировать на исключительное и необычное письмо WTA так быстро, как команды других игроков – за несколько часов. Мы полностью признаем свою ответственность и сделаем все возможное, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

Однако быть лишенной шанса впервые сыграть на Grand Slam только из-за того, что мой отец находился на войне и не смог быстро ответить на ваше письмо, – это кажется слишком суровым наказанием. Поэтому я с уважением прошу о единовременной амнистии. Я готова оплатить штраф, но искренне прошу сохранить очки WTA, которые я получила честной и справедливой игрой».

Однако WTA не хочет идти на уступки и не намерена снимать штрафные санкции с Александры:

Денис Олейников: «Мы признали себя виновными. Нарушение незначительное, непреднамеренное, случайное, совершенное впервые. Оно никому, вообще никому не навредило. Мы просили применить штраф, но оставить очки, потому что как это снятие повлияло на игру? Этот мейл никак не повлиял на спортивные результаты, на турнир, на организацию, на соперников. Это – просто бюрократия. Но они пошли по максимуму.

Тот факт, что в это время я находился при исполнении военных обязанностей во время войны и физически не мог выйти на связь, во внимание принят не был. Александра одержала победу на турнире в честной борьбе. Но за это она получит 0 очков и денежный штраф. Честно говоря, мне кажется, что решение WTA является предвзятым – возможно, по отношению к Александре, возможно, ко всем украинским игрокам. И совершенно точно – WTA имеет очень высокий уровень солидарности. К россиянам и белорусам. И нулевой – к украинцам».

Подобная ситуация случилась с Александрой впервые, но вот внимание к ней со стороны WTA было еще в декабре 2024 года. Тогда украинка играла на соревнованиях WTA 125 в Флорианополисе (Бразилия) и в первом раунде одолела россиянку Алевтину Ибрагимову.

Как упоминалось выше, Олейникова играет с нашивкой своего благотворительного фонда Drones4UA.org и тогда эта нашивка была размешена и на футболке теннисистки. После того матча с нейтралкой организаторы турнира и руководство WTA в лице супервайзера попросили сменить Александру форму, сославшись на правила WTA (якобы, политический призыв).

Также не стоит забывать о деле Леси Цуренко против WTA. Учитывая все эти ситуации, последняя фраза Дениса Олейникова о солидарности очень точная.