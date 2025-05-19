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  4. Первый трофей на грунте. Определена чемпионка турнира WTA 125 в Париже
WTA
19 мая 2025, 11:14 |
103
0

Первый трофей на грунте. Определена чемпионка турнира WTA 125 в Париже

В финале соревнований в столице Франции Кэти Бултер переиграла Хлоэ Паке

19 мая 2025, 11:14 |
103
0
Первый трофей на грунте. Определена чемпионка турнира WTA 125 в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Бултер

18 мая состоялся финальный матч на грунтовом турнире WTA 125 в Париже, столице Франции.

В решающем поединке за трофей сошлись Хлоэ Паке (Франция, WTA 121) и Кэти Бултер (Великобритания, WTA 38). Британка одержала победу в трех сетах за 2 часа и 14 минут.

WTA 125 Париж. Грунт. Финал

Хлоэ Паке (Франция) – Кэти Бултер (Великобритания) [2] – 6:3, 2:6, 3:6

Бултер провела второй очный поединок против Паке и во второй раз добыла викторию.

Для Кэти этот трофей стал первым в карьере на грунтовом покрытии. Помимо Паке, на пути к чемпионству Бултер также прошла Эрику Андрееву, Дарь. Сэвилл, Эльзу Жакемо и Варвару Грачеву.

В Париже выступила и одна украинская теннисистка – Юлия Стародубцева. Она вылетела в первом же раунде, уступив первой сеяной Аманде Анисимовой. Анисимова покинула турнир на стадии 1/4 финала, снявшись перед стартом третьего сета против Паке.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Хлоэ Паке Кэти Бултер WTA Париж
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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