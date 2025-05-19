За тур до финиша в Италии. Таблица: Наполи и Интер продолжают бешеную гонку
Вечером 18 мая состоялись матчи предпоследнего, 37-го тура Серия A
Вечером 18 мая состоялись матчи предпоследнего, 37-го тура чемпионата Италии.
Наполи и Интер продолжают бешеную гонку за чемпионство. Сохранился перевес в одно очко в пользу неаполитанцев.
При этом обе команды потеряли очки в 37-м туре: Парма – Наполи – 0:0, Интер – Лацио – 2:2
В борьбе за 4-ю путевку в Лигу чемпионов от Италии – Ювентус, обыграв Удинезе (2:0), опережает два римских клуба – Рому и Лацио.
Милан на выезде проиграл Роме (1:3) и теперь гарантированно останется без еврокубков в следующем сезоне.
Турнирная ситуация: Наполи (79 очков), Интер (78), Аталанта (74), Ювентус (67), Рома (66), Лацио (65), Фиорентина, Болонья (по 62), Милан (60).
В последнем туре 25 мая сыграют: Наполи – Кальяри, Комо – Интер.
Серия A. 37-й тур, 18 мая
Верона – Комо – 1:1
Голы: Лазович, 69 – Какере, 29
Интер – Лацио – 2:2
Голы: Биссек, 45+2, Дюмфрис, 79 – Педро, 72, 90 (пен)
Кальяри – Венеция – 3:0
Голы: Мина, 11, Пикколи, 41, Деола, 71
Лечче – Торино – 1:0
Гол: Рамадани, 46
Монца – Эмполи – 1:3
Голы: Биринделли, 30 – Коломбо, 49, Вити, 51, Пицциньякко, 59 (автогол)
Парма – Наполи – 0:0
Рома – Милан – 3:1
Голы: Манчини, 3, Паредес, 58, Кристанте, 87 – Жоау Феликс, 39
Фиорентина – Болонья – 3:2
Голы: Паризи, 13, Ричардсон, 67, Мойзе Кин, 84 – Даллинг, 61, Орсолини, 79
Ювентус – Удинезе – 2:0
Голы: Николас Гонсалес, 61, Влахович, 88
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Наполи
|37
|23
|10
|4
|57 - 27
|79
|2
|Интер Милан
|37
|23
|9
|5
|77 - 35
|78
|3
|Аталанта
|37
|22
|8
|7
|76 - 34
|74
|4
|Ювентус
|37
|17
|16
|4
|55 - 33
|67
|5
|Рома
|37
|19
|9
|9
|54 - 35
|66
|6
|Лацио
|37
|18
|11
|8
|61 - 48
|65
|7
|Фиорентина
|37
|18
|8
|11
|57 - 39
|62
|8
|Болонья
|37
|16
|14
|7
|56 - 44
|62
|9
|Милан
|37
|17
|9
|11
|59 - 43
|60
|10
|Комо
|37
|13
|10
|14
|49 - 50
|49
|11
|Торино
|37
|10
|14
|13
|39 - 43
|44
|12
|Удинезе
|37
|12
|8
|17
|39 - 53
|44
|13
|Дженоа
|37
|9
|13
|15
|34 - 48
|40
|14
|Кальяри
|37
|9
|9
|19
|40 - 54
|36
|15
|Эллас Верона
|37
|9
|7
|21
|32 - 65
|34
|16
|Парма
|37
|6
|15
|16
|41 - 56
|33
|17
|Лечче
|37
|7
|10
|20
|26 - 58
|31
|18
|Эмполи
|37
|6
|13
|18
|32 - 57
|31
|19
|Венеция
|37
|5
|14
|18
|30 - 53
|29
|20
|Монца
|37
|3
|9
|25
|28 - 67
|18
Верона – Комо – 1:1
Интер – Лацио – 2:2
Кальяри – Венеция – 3:0
Лечче – Торино – 1:0
Монца – Эмполи – 1:3
Парма – Наполи – 0:0
Рома – Милан – 3:1
Фиорентина – Болонья – 3:2
Ювентус – Удинезе – 2:0
События матча
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