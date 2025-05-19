За тур до финиша в Италии. Таблица: Наполи и Интер продолжают бешеную гонку

Вечером 18 мая состоялись матчи предпоследнего, 37-го тура чемпионата Италии.

Наполи и Интер продолжают бешеную гонку за чемпионство. Сохранился перевес в одно очко в пользу неаполитанцев.

При этом обе команды потеряли очки в 37-м туре: Парма – Наполи – 0:0, Интер – Лацио – 2:2

В борьбе за 4-ю путевку в Лигу чемпионов от Италии – Ювентус, обыграв Удинезе (2:0), опережает два римских клуба – Рому и Лацио.

Милан на выезде проиграл Роме (1:3) и теперь гарантированно останется без еврокубков в следующем сезоне.

Турнирная ситуация: Наполи (79 очков), Интер (78), Аталанта (74), Ювентус (67), Рома (66), Лацио (65), Фиорентина, Болонья (по 62), Милан (60).

В последнем туре 25 мая сыграют: Наполи – Кальяри, Комо – Интер.

Серия A. 37-й тур, 18 мая

Верона – Комо – 1:1

Голы: Лазович, 69 – Какере, 29

Интер – Лацио – 2:2

Голы: Биссек, 45+2, Дюмфрис, 79 – Педро, 72, 90 (пен)

Кальяри – Венеция – 3:0

Голы: Мина, 11, Пикколи, 41, Деола, 71

Лечче – Торино – 1:0

Гол: Рамадани, 46

Монца – Эмполи – 1:3

Голы: Биринделли, 30 – Коломбо, 49, Вити, 51, Пицциньякко, 59 (автогол)

Парма – Наполи – 0:0

Рома – Милан – 3:1

Голы: Манчини, 3, Паредес, 58, Кристанте, 87 – Жоау Феликс, 39

Фиорентина – Болонья – 3:2

Голы: Паризи, 13, Ричардсон, 67, Мойзе Кин, 84 – Даллинг, 61, Орсолини, 79

Ювентус – Удинезе – 2:0

Голы: Николас Гонсалес, 61, Влахович, 88

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Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Наполи 37 23 10 4 57 - 27 79 2 Интер Милан 37 23 9 5 77 - 35 78 3 Аталанта 37 22 8 7 76 - 34 74 4 Ювентус 37 17 16 4 55 - 33 67 5 Рома 37 19 9 9 54 - 35 66 6 Лацио 37 18 11 8 61 - 48 65 7 Фиорентина 37 18 8 11 57 - 39 62 8 Болонья 37 16 14 7 56 - 44 62 9 Милан 37 17 9 11 59 - 43 60 10 Комо 37 13 10 14 49 - 50 49 11 Торино 37 10 14 13 39 - 43 44 12 Удинезе 37 12 8 17 39 - 53 44 13 Дженоа 37 9 13 15 34 - 48 40 14 Кальяри 37 9 9 19 40 - 54 36 15 Эллас Верона 37 9 7 21 32 - 65 34 16 Парма 37 6 15 16 41 - 56 33 17 Лечче 37 7 10 20 26 - 58 31 18 Эмполи 37 6 13 18 32 - 57 31 19 Венеция 37 5 14 18 30 - 53 29 20 Монца 37 3 9 25 28 - 67 18 Полная таблица

Верона – Комо – 1:1

Интер – Лацио – 2:2

Кальяри – Венеция – 3:0

Лечче – Торино – 1:0

Монца – Эмполи – 1:3

Парма – Наполи – 0:0

Рома – Милан – 3:1

Фиорентина – Болонья – 3:2

Ювентус – Удинезе – 2:0