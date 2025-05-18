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Чемпионат Италии
Интер Милан
18.05.2025 21:45 – FT 2 : 2
Лацио
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Италия
18 мая 2025, 23:53 | Обновлено 19 мая 2025, 00:13
482
3

Интер позволил Лацио вырвать ничью и упустил возможность возглавить Серию А

Нерадзурри и орлы сыграли со счетом 2:2 в матче 37-го тура чемпионата Италии

18 мая 2025, 23:53 | Обновлено 19 мая 2025, 00:13
482
3
Интер позволил Лацио вырвать ничью и упустил возможность возглавить Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая состоялся матч 37-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Лацио.

Поединок прошел на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за нерадзурри отличились Янн-Аурель Биссек и Дензел Дюмфрис, а у орлов дубль положил Педро.

Интер побеждал 2:1 до 90-й минуты, когда испанский форвард римлян реализовал пенальти. Если бы подопечные Симоне Индзаги сумели победить, то они бы возглавили таблицу чемпионата Италии, поскольку в параллельной встрече Наполи потерял очки с Пармой.

Сейчас Интер с 78 пунктами идет вторым. У лидера Наполи 79 баллов. Лацио с 65 очками занимает шестую позицию.

Серия А 2024/25. 37-й тур, 18 мая

Интер – Лацио – 2:2

Голы: Биссек, 45+2, Дюмфрис, 80 – Педро, 72, 90 (пен.)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Янн-Аурель Биссек Дензел Дюмфрис Педро Родригес пенальти Интер - Лацио Лацио
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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T-800
Интер стал немножко ближе к полному залупетто: 
поражению в Кубке Италии
второму месту в Чемпионате
и луз от ПСЖ в финале ЛЧ))
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