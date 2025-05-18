Интер позволил Лацио вырвать ничью и упустил возможность возглавить Серию А
Нерадзурри и орлы сыграли со счетом 2:2 в матче 37-го тура чемпионата Италии
18 мая состоялся матч 37-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Лацио.
Поединок прошел на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 2:2.
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Голами за нерадзурри отличились Янн-Аурель Биссек и Дензел Дюмфрис, а у орлов дубль положил Педро.
Интер побеждал 2:1 до 90-й минуты, когда испанский форвард римлян реализовал пенальти. Если бы подопечные Симоне Индзаги сумели победить, то они бы возглавили таблицу чемпионата Италии, поскольку в параллельной встрече Наполи потерял очки с Пармой.
Сейчас Интер с 78 пунктами идет вторым. У лидера Наполи 79 баллов. Лацио с 65 очками занимает шестую позицию.
Серия А 2024/25. 37-й тур, 18 мая
Интер – Лацио – 2:2
Голы: Биссек, 45+2, Дюмфрис, 80 – Педро, 72, 90 (пен.)
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