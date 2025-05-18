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Интер Милан
18.05.2025 21:45 - : -
Лацио
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Италия
18 мая 2025, 02:42 |
16
0

Интер – Лацио. Прогноз и анонс на матч Серии А

Поединок состоится 18 мая в 21:45 по Киеву

18 мая 2025, 02:42 |
16
0
Интер – Лацио. Прогноз и анонс на матч Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

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18 мая, в рамках 37 тура Серии А, свою встречу проведут Интер и Лацио. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Миланский клуб в этом сезоне даже пробовал замахнуться на трэбл, но вылетел с Кубка Италии, уступив в дерби Милану в полуфинале. Интер ведет борьбу за чемпионство, занимая вторую строчку в чемпионате, отставание от Наполи составляет всего одно очко.

В последнем туре подопечные Симоне Индзаги далеко не боевым составом одолели на выезде Торино со счетом 2:0. Два апрельских поражения Роме и Болонье могут стоить сейчас клубу скудетто. Команде ничего не остается, как играть на победу, в последних двух турах, а также ждать осечки неаполитанцев.

Главный матч сезона для команды еще впереди, в финале Лиги чемпионов Интер встретится с ПСЖ, в случае выигрыша самого престижного еврокубка, клубу точно простят отсутствие титула на внутренней арене.

Лацио

У римлян другие цели в чемпионате, команда хочет финишировать в зоне Лиги чемпионов. Пока Лацио занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от желаемой четвертой строчки, которую занимает Ювентус только по дополнительным показателям.

Личные встречи

Команды успели сыграть между собой дважды в этом сезоне, в чемпионате Интер одержал разгромную выездную победу 6:0, причем гости нанесли 7 ударов в створ ворот. Еще один матч состоялся в Кубке Италии, где тоже выиграл миланский клуб, на этот раз дома – 2:0

Прогноз

Интеру отдают предпочтение букмекеры, клуб выше в турнирной таблице, играет дома, а также имеет преимущество в очных противостояниях.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Интера – 1,67, ничья – 4,14, победа Лацио – 5,02. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

На поле выйдут две сильные и мотивированные команды, которых устроит только победа. Интер не имеет права отказывать от гонки за скудетто, поэтому я поставлю на чистую победу хозяев.

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
18 мая 2025 -
21:45
Лацио
Победа Интера 1.67 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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