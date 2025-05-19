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Интер Милан
18.05.2025 21:45 – FT 2 : 2
Лацио
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Италия
19 мая 2025, 00:59 | Обновлено 19 мая 2025, 02:08
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0

Интер – Лацио – 2:2. Дубль Педро с пенальти на 90-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Серии А 2024/25

19 мая 2025, 00:59 | Обновлено 19 мая 2025, 02:08
104
0
Интер – Лацио – 2:2. Дубль Педро с пенальти на 90-й. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая состоялся матч 37-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Лацио.

Поединок прошел на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за нерадзурри отличились Янн-Аурель Биссек и Дензел Дюмфрис, а у орлов дубль положил Педро.

Серия А 2024/25. 37-й тур, 18 мая

Интер – Лацио – 2:2

Голы: Биссек, 45+2, Дюмфрис, 80 – Педро, 72, 90 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Педро Родригес (Лацио).
88’
Симоне Индзаги (Интер Милан) получает красную карточку.
88’
Марко Барони (Лацио) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Янн Биссек (Интер Милан).
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Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу пенальти Педро Родригес Лацио Интер - Лацио Дензел Дюмфрис Янн-Аурель Биссек видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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