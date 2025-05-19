Интер Милан

18 мая состоялся матч 37-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Лацио.

Поединок прошел на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 2:2.

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Голами за нерадзурри отличились Янн-Аурель Биссек и Дензел Дюмфрис, а у орлов дубль положил Педро.

Серия А 2024/25. 37-й тур, 18 мая

Интер – Лацио – 2:2

Голы: Биссек, 45+2, Дюмфрис, 80 – Педро, 72, 90 (пен.)

Видеообзор матча