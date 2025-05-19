Безжалостный VAR. Наполи потерял очки с Пармой
Команды сыграли в нулевую ничью
В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 37-го тура Серии А между «Пармой» и «Наполи».
Встречу принимал «Эннио Тардини» в Парме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости, которые были очень заинтересованы в 3 очках, почти весь матч доминировали, но так и не смогли забить. В компенсированное время в пользу клуба из Неаполя был поставлен пенальти, но при просмотре VAR арбитр нашел фол в атаке и отменил 11-метровый.
Перед финальным туром у «Наполи» 79 очков, а у «Интера» – 78. «Парма» с 16 очками – 33-я.
Серия А. 37-й тур
Парма – Наполи – 0:0
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Данило Силва будет работать в структуре киевского клуба
«Трабзонспор» изучает летний трансфер украинца