Безжалостный VAR. Наполи потерял очки с Пармой

В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 37-го тура Серии А между «Пармой» и «Наполи».

Встречу принимал «Эннио Тардини» в Парме.

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Гости, которые были очень заинтересованы в 3 очках, почти весь матч доминировали, но так и не смогли забить. В компенсированное время в пользу клуба из Неаполя был поставлен пенальти, но при просмотре VAR арбитр нашел фол в атаке и отменил 11-метровый.

Перед финальным туром у «Наполи» 79 очков, а у «Интера» – 78. «Парма» с 16 очками – 33-я.

Серия А. 37-й тур

Парма – Наполи – 0:0

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.