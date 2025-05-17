18 мая на «Эннио Тардини» пройдет матч 37-го тура Серии А Италии, в котором «Парма» встретится с «Наполи». Поединок начнется в 20:45 по европейскому времени.

«Парма»

Команда достаточно долго не могла вернуться из второго дивизиона. Только Фабио Пеккья, и лишь со второй попытки, все же вырвался из Серии В. Причем заодно он сумел выиграть второй дивизион.

Новичок откровенно не блистал, и даже была смена наставника. Но и при Кристиане Киву побед мало, и даже на классическую отметку «очко за тур» не вышли. Впрочем, сейчас есть три явных аутсайдера, так что с их «помощью» главная задача, сохранить «прописку», выполнили, причем досрочно. И, поняв это, после семиматчевой серии без поражений, в мае уступили дома «Комо» 0-1. В прошлом туре против «Эмполи» тоже проиграли, и, кстати, приблизили к себе зону вылета.

«Наполи»

Клуб устраивает своим болельщикам настоящие футбольные «американские горки». Спаллети два года назад, довольно неожиданно, взял «скудетто», первое со времен Марадоны. Но он ушел, понимая, что футболисты начали «сдуваться» уже весной. Лучано был прав, а чемпион в 2023/2024 рухнул в середину таблицы, на 10-е место.

В такой ситуации, когда еще и уходили лидеры – Осимхен, Зелиньски, а в январе еще и Хвича – в Неаполь пришел Конте. Как обычно, он привел с собой Лукаку, а на этот раз еще и настоял на приглашении Мактоминея. Как оказалось, этого вполне хватило, чтобы стать главным, и, по сути, единственным соперником для «Интера» в чемпионской гонке. Правда, держались за спиной у конкурента, но в апреле миланский гранд уступил дважды, и этим подарком, конечно же, воспользовались. Но и сами частично ответили своей «любезностью», закончив только вничью с «Дженоа».

Статистика личных встреч

2-1 в конце августа стали третьей кряду победой «Наполи».

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во вторую кряду осечку лидера, тем более что даже ничья станет на 99 процентов роковой, с мизерными шансами все исправить в последнем туре. Фаворит должен выиграть в гостях с форой «-1 гол» (коэффициент – 1,87).

Прогноз Sport.ua Парма Наполи Победа Наполи с форой (-1 гол) 1,87 Сделать ставку

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