Предпоследний тур в Испании. Таблица: определены все 5 участников ЛЧ
В Лиге чемпионов сыграют: Барселона, Реал, Атлетико, Атлетик, Вильярреал
Вечером 18 мая состоялись матчи предпоследнего, 37-го тура чемпионата Испании.
Барселона в статусе досрочного чемпиона дома уступила Вильярреалу (2:3).
Мадридский Реал на выезде переиграл Севилью (2:0). Голы забили Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Украинец Андрей Лунин сыграл в воротах галактикос на ноль.
Жирона на выезде уступила команде Реал Сосьедад (2:3). У гостей дебютировал голкипер Владислав Крапивцов. 87 минут отыграл Виктор Цыганков, после чего был заменен.
Атлетико нанес поражение Бетису (4:1), после чего определены все 5 участников Лиги чемпионов от Испании.
В Лиге чемпионов сыграют: Барселона (85 очков), Реал (81), Атлетико (73), Атлетик (70), Вильярреал (67).
Далее следует Бетис (59), которого ждет Лига Европы в следующем сезоне, а также финал Лиги конференций против Челси 28 мая в польском Вроцлаве.
Досрочно вылетели из Ла Лиги: Лас-Пальмас (32) и Вальядолид (16), третьим неудачником станет Леганес (37) или Эспаньол (39).
Ла Лига. 37-й тур, 18 мая
- Атлетико Мадрид – Бетис – 4:1
- Барселона – Вильярреал – 2:3
- Валенсия – Атлетик Бильбао – 0:1
- Вальядолид – Алавес – 0:1
- Лас-Пальмас – Леганес – 0:1
- Мальорка – Хетафе – 1:2
- Осасуна – Эспаньол – 2:0
- Реал Сосьедад – Жирона – 3:2
- Севилья – Реал Мадрид – 0:2
- Сельта – Райо Вальекано – 1:2
Турнирная таблица
События матча
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