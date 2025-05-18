Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Предпоследний тур в Испании. Таблица: определены все 5 участников ЛЧ
Чемпионат Испании
Осасуна
18.05.2025 20:00 – FT 2 : 0
Эспаньол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 мая 2025, 22:23 | Обновлено 18 мая 2025, 23:17
985
0

Предпоследний тур в Испании. Таблица: определены все 5 участников ЛЧ

В Лиге чемпионов сыграют: Барселона, Реал, Атлетико, Атлетик, Вильярреал

18 мая 2025, 22:23 | Обновлено 18 мая 2025, 23:17
985
0
Предпоследний тур в Испании. Таблица: определены все 5 участников ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 мая состоялись матчи предпоследнего, 37-го тура чемпионата Испании.

Барселона в статусе досрочного чемпиона дома уступила Вильярреалу (2:3).

Мадридский Реал на выезде переиграл Севилью (2:0). Голы забили Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Украинец Андрей Лунин сыграл в воротах галактикос на ноль.

Жирона на выезде уступила команде Реал Сосьедад (2:3). У гостей дебютировал голкипер Владислав Крапивцов. 87 минут отыграл Виктор Цыганков, после чего был заменен.

Атлетико нанес поражение Бетису (4:1), после чего определены все 5 участников Лиги чемпионов от Испании.

В Лиге чемпионов сыграют: Барселона (85 очков), Реал (81), Атлетико (73), Атлетик (70), Вильярреал (67).

Далее следует Бетис (59), которого ждет Лига Европы в следующем сезоне, а также финал Лиги конференций против Челси 28 мая в польском Вроцлаве.

Досрочно вылетели из Ла Лиги: Лас-Пальмас (32) и Вальядолид (16), третьим неудачником станет Леганес (37) или Эспаньол (39).

Ла Лига. 37-й тур, 18 мая

  • Атлетико Мадрид – Бетис – 4:1
  • Барселона – Вильярреал – 2:3
  • Валенсия – Атлетик Бильбао – 0:1
  • Вальядолид – Алавес – 0:1
  • Лас-Пальмас – Леганес – 0:1
  • Мальорка – Хетафе – 1:2
  • Осасуна – Эспаньол – 2:0
  • Реал Сосьедад – Жирона – 3:2
  • Севилья – Реал Мадрид – 0:2
  • Сельта – Райо Вальекано – 1:2

Турнирная таблица

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Осасуна).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
По теме:
Атлетико – Бетис – 4:1. Как Альварес оформил дубль. Видео голов и обзор
Почему добавили 15 минут? Атлетико и Бетис определили сильнейшего в Ла Лиге
Вильярреал в Лиге чемпионов. Барселона неожиданно уступила в Ла Лиге
чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистические расклады Барселона Реал Мадрид Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао Вильярреал Бетис Сельта Райо Вальекано Осасуна Мальорка Реал Сосьедад Валенсия Хетафе Алавес Жирона Севилья Эспаньол Леганес Лас-Пальмас Вальядолид Андрей Лунин Владислав Крапивцов Виктор Цыганков Атлетико - Бетис Барселона - Вильярреал Валенсия - Атлетик Севилья - Жирона Реал Сосьедад - Жирона
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Футбол | 17 мая 2025, 21:56 19
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом

Олимпийцы одолели в финальном поединке «ОФИ Ираклион»

ВИДЕО. Избежал фиаско. Как в чемпионском матче Галатасарая забил голкипер
Футбол | 18 мая 2025, 21:52 0
ВИДЕО. Избежал фиаско. Как в чемпионском матче Галатасарая забил голкипер
ВИДЕО. Избежал фиаско. Как в чемпионском матче Галатасарая забил голкипер

Фернандо Муслера отличился с пенальти в ворота Кайсериспора на 89-й минуте

Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Бокс | 17.05.2025, 22:30
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
ФОТО. Динамо показало, как будет выглядеть эмблема клуба после чемпионства
Футбол | 18.05.2025, 17:44
ФОТО. Динамо показало, как будет выглядеть эмблема клуба после чемпионства
ФОТО. Динамо показало, как будет выглядеть эмблема клуба после чемпионства
Трубин остался без трофея. В Португалии определен чемпион сезона 2024/25
Футбол | 17.05.2025, 22:08
Трубин остался без трофея. В Португалии определен чемпион сезона 2024/25
Трубин остался без трофея. В Португалии определен чемпион сезона 2024/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
17.05.2025, 09:09 2
Футбол
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
16.05.2025, 21:08 1
Теннис
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
17.05.2025, 00:12 1
Футбол
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
Реал готовит трансфер трех звезд. Перес хочет сорвать летний рынок
Реал готовит трансфер трех звезд. Перес хочет сорвать летний рынок
17.05.2025, 01:37
Футбол
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
17.05.2025, 00:21 2
Бокс
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
17.05.2025, 19:58 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем