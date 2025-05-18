Предпоследний тур в Испании. Таблица: определены все 5 участников ЛЧ

Вечером 18 мая состоялись матчи предпоследнего, 37-го тура чемпионата Испании.

Барселона в статусе досрочного чемпиона дома уступила Вильярреалу (2:3).

Мадридский Реал на выезде переиграл Севилью (2:0). Голы забили Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Украинец Андрей Лунин сыграл в воротах галактикос на ноль.

Жирона на выезде уступила команде Реал Сосьедад (2:3). У гостей дебютировал голкипер Владислав Крапивцов. 87 минут отыграл Виктор Цыганков, после чего был заменен.

Атлетико нанес поражение Бетису (4:1), после чего определены все 5 участников Лиги чемпионов от Испании.

В Лиге чемпионов сыграют: Барселона (85 очков), Реал (81), Атлетико (73), Атлетик (70), Вильярреал (67).

Далее следует Бетис (59), которого ждет Лига Европы в следующем сезоне, а также финал Лиги конференций против Челси 28 мая в польском Вроцлаве.

Досрочно вылетели из Ла Лиги: Лас-Пальмас (32) и Вальядолид (16), третьим неудачником станет Леганес (37) или Эспаньол (39).

Ла Лига. 37-й тур, 18 мая

Атлетико Мадрид – Бетис – 4:1

Барселона – Вильярреал – 2:3

Валенсия – Атлетик Бильбао – 0:1

Вальядолид – Алавес – 0:1

Лас-Пальмас – Леганес – 0:1

Мальорка – Хетафе – 1:2

Осасуна – Эспаньол – 2:0

Реал Сосьедад – Жирона – 3:2

Севилья – Реал Мадрид – 0:2

Сельта – Райо Вальекано – 1:2

Турнирная таблица