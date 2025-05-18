Чернигов сильнее в битве лидеров, дублеры Ворсклы сыграли вничью
Во Второй лиге Украины было сыграно три игры 18-го тура
18 мая были сыграны матчи 18–го тура Второй лиги Украины.
«Чернигов» дома победил «Колос–2» – 2:0. Это была битва лидеров, но хозяева поля никак не могли догнать гостей. Поэтому для болельщиков – просто интересная игра и утешительная победа своей команды.
«Чайка» сыграла вничью с дублем «Александрии» – 2:2. С таким же счетом завершилась игра между «Горняк–Спортом» и «Ворсклой–2».
Таким образом «Колос–2» остался на первом месте, а команда из Чернигова – на втором.
Вторая лига. Группа В. 18–й тур
Чернигов – Колос–2 – 2:0
Голы: Новиков, 65, 67
Чайка – Александрия–2 – 2:2
Голы: Гуськов, 20, Венгер, 48, – Гаража, 11, Базаев, 89 (пенальти)
Горняк–Спорт – Ворскла–2 – 2:2
Голы: Чуквуемека, 62, Студенко, 65, – Островский, 32, Скрипкевич, 81
Турнирная таблица
|Группа Б
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Колос-2 Ковалевка
|18
|12
|3
|3
|30 - 14
|39
|2
|Чернигов
|18
|11
|5
|2
|30 - 8
|38
|3
|Локомотив Киев
|18
|9
|3
|6
|22 - 21
|30
|4
|Александрия-2
|17
|7
|6
|4
|28 - 17
|27
|5
|Горняк-Спорт
|17
|8
|1
|8
|17 - 18
|25
|6
|Тростянец
|18
|5
|7
|6
|20 - 16
|22
|7
|Чайка
|17
|4
|6
|7
|13 - 19
|18
|8
|Металлист 1925-2
|18
|5
|3
|10
|23 - 39
|18
|9
|Нива Винница
|18
|5
|1
|12
|14 - 26
|16
|10
|Ворскла-2
|17
|3
|3
|11
|13 - 32
|12
События матча
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