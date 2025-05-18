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Вторая лига
Чайка
18.05.2025 12:00 – FT 2 : 2
Александрия-2
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Украина. Вторая лига
18 мая 2025, 23:06 | Обновлено 18 мая 2025, 23:09
38
0

Чернигов сильнее в битве лидеров, дублеры Ворсклы сыграли вничью

Во Второй лиге Украины было сыграно три игры 18-го тура

18 мая 2025, 23:06 | Обновлено 18 мая 2025, 23:09
38
0
Чернигов сильнее в битве лидеров, дублеры Ворсклы сыграли вничью
ФК Чернигов

18 мая были сыграны матчи 18–го тура Второй лиги Украины.

«Чернигов» дома победил «Колос–2» – 2:0. Это была битва лидеров, но хозяева поля никак не могли догнать гостей. Поэтому для болельщиков – просто интересная игра и утешительная победа своей команды.

«Чайка» сыграла вничью с дублем «Александрии» – 2:2. С таким же счетом завершилась игра между «Горняк–Спортом» и «Ворсклой–2».

Таким образом «Колос–2» остался на первом месте, а команда из Чернигова – на втором.

Вторая лига. Группа В. 18–й тур

Чернигов – Колос–2 – 2:0

Голы: Новиков, 65, 67

Чайка – Александрия–2 – 2:2

Голы: Гуськов, 20, Венгер, 48, – Гаража, 11, Базаев, 89 (пенальти)

Горняк–Спорт – Ворскла–2 – 2:2

Голы: Чуквуемека, 62, Студенко, 65, – Островский, 32, Скрипкевич, 81

Турнирная таблица

Группа Б Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Колос-2 Ковалевка 18 12 3 3 30 - 14 39
2 Чернигов 18 11 5 2 30 - 8 38
3 Локомотив Киев 18 9 3 6 22 - 21 30
4 Александрия-2 17 7 6 4 28 - 17 27
5 Горняк-Спорт 17 8 1 8 17 - 18 25
6 Тростянец 18 5 7 6 20 - 16 22
7 Чайка 17 4 6 7 13 - 19 18
8 Металлист 1925-2 18 5 3 10 23 - 39 18
9 Нива Винница 18 5 1 12 14 - 26 16
10 Ворскла-2 17 3 3 11 13 - 32 12
Полная таблица

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Ярослав Базаев (Александрия-2).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Глеб Венгер (Чайка).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Гуськов (Чайка).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Гаража (Александрия-2).
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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Александрия-2 Чернигов Колос-2 Ковалевка Чайка Петропавловская Борщаговка Горняк-Спорт Ворскла-2 Полтава видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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