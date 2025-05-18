Чернигов сильнее в битве лидеров, дублеры Ворсклы сыграли вничью

18 мая были сыграны матчи 18–го тура Второй лиги Украины.

«Чернигов» дома победил «Колос–2» – 2:0. Это была битва лидеров, но хозяева поля никак не могли догнать гостей. Поэтому для болельщиков – просто интересная игра и утешительная победа своей команды.

«Чайка» сыграла вничью с дублем «Александрии» – 2:2. С таким же счетом завершилась игра между «Горняк–Спортом» и «Ворсклой–2».

Таким образом «Колос–2» остался на первом месте, а команда из Чернигова – на втором.

Вторая лига. Группа В. 18–й тур

Чернигов – Колос–2 – 2:0

Голы: Новиков, 65, 67

Чайка – Александрия–2 – 2:2

Голы: Гуськов, 20, Венгер, 48, – Гаража, 11, Базаев, 89 (пенальти)

Горняк–Спорт – Ворскла–2 – 2:2

Голы: Чуквуемека, 62, Студенко, 65, – Островский, 32, Скрипкевич, 81

Турнирная таблица