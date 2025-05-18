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Вторая лига
Чайка
18.05.2025 12:00 – 32 1 : 0
Александрия-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
18 мая 2025, 12:30 |
43
0

Вторая лига. Матчи 18 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 мая видеотрансляции матчей 18-го тура Второй лиги

18 мая 2025, 12:30 |
43
0
Вторая лига. Матчи 18 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Чернигов

18 мая проходят матчи 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков последнего игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 18-й тур, 18 мая 2025

  • 12:00. Чайка П.Борщаговка – Александрия-2
  • 12:00. Чернигов – Колос-2 Ковалевка
  • 12:30. Горняк-Спорт – Ворскла-2 Полтава

Турнирная таблица

12:00. Чайка П.Борщаговка – Александрия-2

12:00. Чернигов – Колос-2 Ковалевка

12:30. Горняк-Спорт – Ворскла-2 Полтава

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Чайка Петропавловская Борщаговка Александрия-2 Чернигов Колос-2 Ковалевка Горняк-Спорт Ворскла-2 Полтава
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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