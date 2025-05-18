18.05.2025 12:00 – 32’ 1 : 0
Украина. Вторая лига18 мая 2025, 12:30 |
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Вторая лига. Матчи 18 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 мая видеотрансляции матчей 18-го тура Второй лиги
18 мая 2025, 12:30 |
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18 мая проходят матчи 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков последнего игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 18-й тур, 18 мая 2025
- 12:00. Чайка П.Борщаговка – Александрия-2
- 12:00. Чернигов – Колос-2 Ковалевка
- 12:30. Горняк-Спорт – Ворскла-2 Полтава
Турнирная таблица
12:00. Чайка П.Борщаговка – Александрия-2
12:00. Чернигов – Колос-2 Ковалевка
12:30. Горняк-Спорт – Ворскла-2 Полтава
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