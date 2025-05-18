Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЮКСА и Металлист устроили голевую перестрелку с шестью голами
Первая лига
ЮКСА
18.05.2025 14:00 – FT 3 : 3
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
18 мая 2025, 22:10 | Обновлено 18 мая 2025, 22:19
311
2

ЮКСА и Металлист устроили голевую перестрелку с шестью голами

Харьковская команда упустила победу на последних минутах матча

18 мая 2025, 22:10 | Обновлено 18 мая 2025, 22:19
311
2
ЮКСА и Металлист устроили голевую перестрелку с шестью голами
Металлист

18 мая в Первой лиге было сыграно три матча в группе «Чемпионская» и одну игру в группе «Выживание».

ЮКСА и «Металлист» устроили настоящее шоу для болельщиков. В первом тайме усилиями Никиты Кононова и Никиты Сытникова ЮКСА ушла на перерыв с преимуществом в два мяча.

Но во втором тайме харьковчане не только сравняли счет, но и вышли вперед. Дважды с пенальти отличился Петр Луцив, а также один гол забил ветеран Виталий Федорив.

Но уже в добавленное арбитром время игрок ЮКСА Андрей Спиваков сравнял счет в матче – 3:3.

«Полтава» одержала важную победу над «Буковиной» – 2:0. Хозяева поля претендуют на выход в Премьер-лигу, поэтому в следующем сезоне в элитном дивизионе может быть две команды из Полтавы, если «Ворскла» сохранит прописку.

«Кудровка» одержала уверенную победу над «Агробизнесом» – 2:0.

В единственной игре в группе «Выживание» тернопольская „Нива“ и «Металлург» из Запорожья голов не забивали.

Первая лига. Группа «Чемпионская». 18 мая

ЮКСА – Металлист Харьков – 3:3

Голы: Кононов, 29, Сытников, 39, Спиваков, 90+1, – Луцив, 59 (пенальти), 64 (пенальти), Федорив, 72

Весь матч

Полтава – Буковина Черновцы – 2:0

Голы: Щербак, 21, Марусич, 65

Видео голов и обзор матча

Кудровка – Агробизнес Волочинск – 2:0

Голы: Рогозинский, 16, Легостаев

Видео голов и обзор матча

Первая лига. Группа «Выбывание». 18 мая

Нива Тернополь – Металлург Запорожье – 0:0

Обзор матча

Турнирная таблица «Чемпионская»

Плей-офф за повышение Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Эпицентр 21 15 5 1 37 - 14 50
2 Полтава 23 12 6 5 30 - 19 38
3 Металлист 1925 23 11 6 6 28 - 19 35
4 Кудровка 23 12 5 6 24 - 16 35
5 Агробизнес 21 10 2 9 18 - 25 32
6 Металлист 21 8 7 6 29 - 20 31
7 Буковина 21 7 6 8 18 - 20 27
8 ЮКСА 23 9 6 8 33 - 33 27
Полная таблица

Турнирная таблица «Выбывание»

Плей-офф за понижение Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Виктория 22 8 8 6 27 - 15 32
2 Нива Тернополь 22 7 8 7 27 - 24 29
3 Прикарпатье 22 7 7 8 26 - 25 28
4 Феникс-Мариуполь 22 8 4 10 26 - 31 28
5 Металлург Зп 23 6 8 9 23 - 31 26
6 Минай 21 6 5 10 19 - 28 23
7 Подолье 22 4 8 10 20 - 28 20
8 Диназ 22 3 6 13 17 - 44 15
9 Кремень 22 3 5 14 14 - 40 14
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Спиваков (ЮКСА).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Федорив (Металлист).
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Петр Луцив (Металлист).
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Петр Луцив (Металлист).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Сытников (ЮКСА).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Кононов (ЮКСА).
По теме:
Чернигов сильнее в битве лидеров, дублеры Ворсклы сыграли вничью
Виталий ПЕРВАК: «У Левого Берега появился шанс удержаться в УПЛ»
БОНДАРЕНКО: «Я обещал забить столько голов. И я сдержал обещание»
Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу ЮКСА Тарасовка Металлист Харьков Полтава Агробизнес Кудровка Буковина Черновцы Нива Тернополь Металлург Запорожье
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Избежал фиаско. Как в чемпионском матче Галатасарая забил голкипер
Футбол | 18 мая 2025, 21:52 0
ВИДЕО. Избежал фиаско. Как в чемпионском матче Галатасарая забил голкипер
ВИДЕО. Избежал фиаско. Как в чемпионском матче Галатасарая забил голкипер

Фернандо Муслера отличился с пенальти в ворота Кайсериспора на 89-й минуте

Бронзовые дубли Судакова и Бондаренко. Шахтер во Львове разгромил Ингулец
Футбол | 18 мая 2025, 17:26 17
Бронзовые дубли Судакова и Бондаренко. Шахтер во Львове разгромил Ингулец
Бронзовые дубли Судакова и Бондаренко. Шахтер во Львове разгромил Ингулец

Звезда донецкого клуба принес своей команде 3 очка

Трубин остался без трофея. В Португалии определен чемпион сезона 2024/25
Футбол | 17.05.2025, 22:08
Трубин остался без трофея. В Португалии определен чемпион сезона 2024/25
Трубин остался без трофея. В Португалии определен чемпион сезона 2024/25
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Футбол | 18.05.2025, 08:41
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
ЛУПАШКО: «Заберите у Динамо трех защитников и Ярмоленко – рисунка не будет»
Футбол | 18.05.2025, 02:04
ЛУПАШКО: «Заберите у Динамо трех защитников и Ярмоленко – рисунка не будет»
ЛУПАШКО: «Заберите у Динамо трех защитников и Ярмоленко – рисунка не будет»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fitness.sports
Металлист потерял все шансы даже на стыковые матчи
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
17.05.2025, 09:09 2
Футбол
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
18.05.2025, 00:41 2
Футбол
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
17.05.2025, 07:46 7
Футбол
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
17.05.2025, 04:44 3
Футбол
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
17.05.2025, 02:25 1
Бокс
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
17.05.2025, 22:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем