ЮКСА и Металлист устроили голевую перестрелку с шестью голами
Харьковская команда упустила победу на последних минутах матча
18 мая в Первой лиге было сыграно три матча в группе «Чемпионская» и одну игру в группе «Выживание».
ЮКСА и «Металлист» устроили настоящее шоу для болельщиков. В первом тайме усилиями Никиты Кононова и Никиты Сытникова ЮКСА ушла на перерыв с преимуществом в два мяча.
Но во втором тайме харьковчане не только сравняли счет, но и вышли вперед. Дважды с пенальти отличился Петр Луцив, а также один гол забил ветеран Виталий Федорив.
Но уже в добавленное арбитром время игрок ЮКСА Андрей Спиваков сравнял счет в матче – 3:3.
«Полтава» одержала важную победу над «Буковиной» – 2:0. Хозяева поля претендуют на выход в Премьер-лигу, поэтому в следующем сезоне в элитном дивизионе может быть две команды из Полтавы, если «Ворскла» сохранит прописку.
«Кудровка» одержала уверенную победу над «Агробизнесом» – 2:0.
В единственной игре в группе «Выживание» тернопольская „Нива“ и «Металлург» из Запорожья голов не забивали.
Первая лига. Группа «Чемпионская». 18 мая
ЮКСА – Металлист Харьков – 3:3
Голы: Кононов, 29, Сытников, 39, Спиваков, 90+1, – Луцив, 59 (пенальти), 64 (пенальти), Федорив, 72
Весь матч
Полтава – Буковина Черновцы – 2:0
Голы: Щербак, 21, Марусич, 65
Видео голов и обзор матча
Кудровка – Агробизнес Волочинск – 2:0
Голы: Рогозинский, 16, Легостаев
Видео голов и обзор матча
Первая лига. Группа «Выбывание». 18 мая
Нива Тернополь – Металлург Запорожье – 0:0
Обзор матча
Турнирная таблица «Чемпионская»
|Плей-офф за повышение
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Эпицентр
|21
|15
|5
|1
|37 - 14
|50
|2
|Полтава
|23
|12
|6
|5
|30 - 19
|38
|3
|Металлист 1925
|23
|11
|6
|6
|28 - 19
|35
|4
|Кудровка
|23
|12
|5
|6
|24 - 16
|35
|5
|Агробизнес
|21
|10
|2
|9
|18 - 25
|32
|6
|Металлист
|21
|8
|7
|6
|29 - 20
|31
|7
|Буковина
|21
|7
|6
|8
|18 - 20
|27
|8
|ЮКСА
|23
|9
|6
|8
|33 - 33
|27
Турнирная таблица «Выбывание»
|Плей-офф за понижение
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Виктория
|22
|8
|8
|6
|27 - 15
|32
|2
|Нива Тернополь
|22
|7
|8
|7
|27 - 24
|29
|3
|Прикарпатье
|22
|7
|7
|8
|26 - 25
|28
|4
|Феникс-Мариуполь
|22
|8
|4
|10
|26 - 31
|28
|5
|Металлург Зп
|23
|6
|8
|9
|23 - 31
|26
|6
|Минай
|21
|6
|5
|10
|19 - 28
|23
|7
|Подолье
|22
|4
|8
|10
|20 - 28
|20
|8
|Диназ
|22
|3
|6
|13
|17 - 44
|15
|9
|Кремень
|22
|3
|5
|14
|14 - 40
|14
События матча
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