ЮКСА и Металлист устроили голевую перестрелку с шестью голами

18 мая в Первой лиге было сыграно три матча в группе «Чемпионская» и одну игру в группе «Выживание».

ЮКСА и «Металлист» устроили настоящее шоу для болельщиков. В первом тайме усилиями Никиты Кононова и Никиты Сытникова ЮКСА ушла на перерыв с преимуществом в два мяча.

Но во втором тайме харьковчане не только сравняли счет, но и вышли вперед. Дважды с пенальти отличился Петр Луцив, а также один гол забил ветеран Виталий Федорив.

Но уже в добавленное арбитром время игрок ЮКСА Андрей Спиваков сравнял счет в матче – 3:3.

«Полтава» одержала важную победу над «Буковиной» – 2:0. Хозяева поля претендуют на выход в Премьер-лигу, поэтому в следующем сезоне в элитном дивизионе может быть две команды из Полтавы, если «Ворскла» сохранит прописку.

«Кудровка» одержала уверенную победу над «Агробизнесом» – 2:0.

В единственной игре в группе «Выживание» тернопольская „Нива“ и «Металлург» из Запорожья голов не забивали.

Первая лига. Группа «Чемпионская». 18 мая

ЮКСА – Металлист Харьков – 3:3

Голы: Кононов, 29, Сытников, 39, Спиваков, 90+1, – Луцив, 59 (пенальти), 64 (пенальти), Федорив, 72

Весь матч

Полтава – Буковина Черновцы – 2:0

Голы: Щербак, 21, Марусич, 65

Видео голов и обзор матча

Кудровка – Агробизнес Волочинск – 2:0

Голы: Рогозинский, 16, Легостаев

Видео голов и обзор матча

Первая лига. Группа «Выбывание». 18 мая

Нива Тернополь – Металлург Запорожье – 0:0

Обзор матча

Турнирная таблица «Чемпионская»

Плей-офф за повышение Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Эпицентр 21 15 5 1 37 - 14 50 2 Полтава 23 12 6 5 30 - 19 38 3 Металлист 1925 23 11 6 6 28 - 19 35 4 Кудровка 23 12 5 6 24 - 16 35 5 Агробизнес 21 10 2 9 18 - 25 32 6 Металлист 21 8 7 6 29 - 20 31 7 Буковина 21 7 6 8 18 - 20 27 8 ЮКСА 23 9 6 8 33 - 33 27 Полная таблица

Турнирная таблица «Выбывание»