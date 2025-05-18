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Первая лига
ЮКСА
18.05.2025 14:00 – 6 0 : 0
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
18 мая 2025, 14:00 |
370
0

Кудровка – Агробизнес, Полтава – Буковина, ЮКСА – Металлист. Смотреть LIVE

Смотрите 18 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги

18 мая 2025, 14:00 |
370
0
Кудровка – Агробизнес, Полтава – Буковина, ЮКСА – Металлист. Смотреть LIVE
ФК Кудровка

18 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 18 мая 2025

  • 13:00. Нива Тернополь – Металлург Запорожье
  • 14:00. Кудровка – Агробизнес Волочиск
  • 14:00. Полтава – Буковина Черновцы
  • 14:00. ЮКСА Тарасовка – Металлист Харьков

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

13:00. Нива Тернополь – Металлург Запорожье

14:00. Кудровка – Агробизнес Волочиск

14:00. Полтава – Буковина Черновцы

14:00. ЮКСА Тарасовка – Металлист Харьков

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Кудровка Агробизнес Полтава Буковина Черновцы ЮКСА Тарасовка Металлист Харьков Нива Тернополь Металлург Запорожье
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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