Кудровка – Агробизнес, Полтава – Буковина, ЮКСА – Металлист. Смотреть LIVE

18 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

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Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 18 мая 2025

13:00. Нива Тернополь – Металлург Запорожье

14:00. Кудровка – Агробизнес Волочиск

14:00. Полтава – Буковина Черновцы

14:00. ЮКСА Тарасовка – Металлист Харьков

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

13:00. Нива Тернополь – Металлург Запорожье

14:00. Кудровка – Агробизнес Волочиск

14:00. Полтава – Буковина Черновцы

14:00. ЮКСА Тарасовка – Металлист Харьков