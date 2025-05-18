Кудровка – Агробизнес, Полтава – Буковина, ЮКСА – Металлист. Смотреть LIVE
Смотрите 18 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги
18 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 18 мая 2025
- 13:00. Нива Тернополь – Металлург Запорожье
- 14:00. Кудровка – Агробизнес Волочиск
- 14:00. Полтава – Буковина Черновцы
- 14:00. ЮКСА Тарасовка – Металлист Харьков
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (группа выбывания)
13:00. Нива Тернополь – Металлург Запорожье
14:00. Кудровка – Агробизнес Волочиск
14:00. Полтава – Буковина Черновцы
14:00. ЮКСА Тарасовка – Металлист Харьков
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