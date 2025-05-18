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Первая лига
ЮКСА
18.05.2025 14:00 – 7 0 : 0
Металлист
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Украина. Первая лига
18 мая 2025, 13:02 |
284
0

ЮКСА – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 18 мая в 14:00 по Киеву

18 мая 2025, 13:02 |
284
0
ЮКСА – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Металлист. Алекс Чидомере

В воскресенье, 18 мая состоится игра 7-го тура группы повышения в классе Первой лиги Украины между «ЮКСА» и «Металлистом». Матч начнется в 14:00 по киевскому времени.

ЮКСА

После 20 игр коллектив набрал 26 очков и пока занимает последнее, 8 место в чемпионской группе турнира. Фактически клуб уже потерял шансы на повышение в классе – за 2 игры до завершения сезона расстояние до топ-4 составляет 6 очков. В Кубке Украины «ЮКСА» дошла до 1/8, где со счетом 1:4 уступила «Александрии».

Металлист

На данный момент клуб находится на 6-й позиции в турнирной таблице и имеет 30 очков на своем счету. От топ-4 команду отделяет всего 2 балла, поэтому коллектив должен надеяться на осечки «Агробизнеса» и «Кудровки», чтобы получить заветное повышение в классе. Из кубка харьковчане вылетели еще в 1/32 финала от «ФК Николаев».

Личные встречи

Команды между собой встречались только раз – 18 апреля этого года в игре 3 тура чемпионской группы. Тогда победу одержала ЮКСА со счетом 0:2.

Интересные факты

  • Во 2-м круге чемпионата «ЮКСА» имеет всего 1 выигрыш – против того же «Металлиста», в других матчах команда потерпела 4 поражения и 1 раз сыграла вничью с общим счетом 9:3.
  • Только «Эпицентр» забил больше голов (34), чем «ЮКСА» в этом сезоне – 30. Однако «черно-белые» пропустили столько же мячей – самый плохой результат среди команд чемпионской группы.
  • В 10 выездных матчах этого сезона «Металлист» получил 13 баллов – худшая статистика только у «Буковины».

Возможные стартовые составы

ЮКСА: Баранцов – Синегуб, Селин, Лукьянчук, Кононов – Евдокимов, Ромаринье, Казаков, Козыренко – Кастро, Геррейро

Металлист: Рыбак – Вернаттус, Гомес, Федоров, Луцев – Дегтярь, Цвиренко, Бахачанский, Приходько – Исаенко, Подручный

Прогноз

В этом сезоне матчи команд выделяются большим количеством забитых голов, поэтому я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.51.

Прогноз Sport.ua
ЮКСА
18 мая 2025 -
14:00
Металлист
Тотал больше 2 1.51 Сделать ставку

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Денис Кирильчук Sport.ua
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