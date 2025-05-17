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Премьер-лига
Ингулец
18.05.2025 15:30 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 21:14 | Обновлено 17 мая 2025, 21:48
194
1

Ингулец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Поединок 29-го тура чемпионата Украины начнется 18 мая в 15:30 по Киеву

17 мая 2025, 21:14 | Обновлено 17 мая 2025, 21:48
194
1
Ингулец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ
ФК Шахтер

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18 мая свою встречу в предпоследнем туре УПЛ проведут Ингулец и Шахтер Донецк. Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

Ингулец

Для «казаков» текущий сезон складывается тяжело, так как команда ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите украинского футбола. В последнем туре, Ингулец в драматичном матче обыграл дома прямого конкурента Левый берег – 2:1, победный мяч здесь удалось забить уже в компенсированное время. Этот успех позволил подняться в зону переходных матчей, но удалось опередить упомянутого конкурента только по дополнительным показателям.

В результатах команды просматривается прогресс, так как удалось одержать две победы в трех противостояниях. Основная цель на сезон, остаться в УПЛ, это можно сделать в два этапа, сначала финишировать в зоне переходных матчей, а потом выиграть эти встречи за право продолжать борьбу в сильнейшем дивизионе. Все будет зависеть от последних двух туров.

Шахтер Донецк

«Горняки» в чемпионате провалились, за два тура до окончания турнира, они идут третьими, отставая от второй Александрии на 5 очков, а шансы на чемпионство давно потеряны. Учитывая текущий расклад, Шахтер с большой вероятностью останется на третьей строчке.

На этой неделе команда провела один из важнейших матчей сезона, речь идет о финале Кубка Украины против Динамо Киев. Как и ожидалось, битва получилась напряженной, соперники не определили победителя в игровое время – 1:1. Дело в итоге дошло до серии пенальти, где футболисты Шахтера реализовали все свои удары, а у соперника была одна осечка, в итоге 6:5 в пользу «горняков».

Таким образом, донецкий клуб не только завоевал трофей, а и гарантировал себе место в Лиге Европы на следующий сезон, теперь второе в чемпионате не так значимо для клуба. В последнем туре чемпионата «горняки» расписали мировую против Зари – 0:0, хотя играли в меньшинстве, начиная с 17-й минуты, после удаления Грама.

Личные встречи

Шахтер владеет тотальным преимуществом в очных встречах, 8 побед в 8 противостояниях, причем в этих матчах Ингулец забил всего один мяч. В первом круге, «горняки» разгромили соперника со счетом 6:0.

Прогноз

В таком увлекательном противостоянии уровень мотивации у хозяев выше, но Шахтер большой фаворит, так как выше классом.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ингульца – 14,35, ничья – 8,19, победа Шахтер Донецк – 1,12. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч.

Возможно, команды и не покажут футбол высокого уровня, но я считаю перспективной ставку на обмен голами за 2,52.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
18 мая 2025 -
15:30
Шахтер Донецк
Обе забьют 2.52 Сделать ставку

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Ингулец Шахтер Донецк Ингулец - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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