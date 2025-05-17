Интер Милан

18 мая на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 37-го тура Серии А, в котором «Интер» встретится с «Лацио». Поединок начнется в 20:45 по европейскому времени.

«Интер»

Команда в прошлом сезоне доминировала на внутренней арене. Она тогда в очередной раз выиграла Суперкубок страны, а потом – и Серию А. Причем «скудетто» тогда оформили досрочно и с громадным отрывом от преследователей, отрыв от «Милана» в итоге достиг практически в два десятка очков. Сейчас и близко такого нет, а в Суперкубке и вовсе проиграли. Но, конечно, сказывается нагрузка – футболисты играют одновременно на «два фронта».

Безусловно, итальянцы прекрасно проявили себя в Лиге чемпионов. Они смогли выиграть битвы у «Баварии» и «Барселоны», но это не могло не сказаться на выступлениях на внутренней арене. В Кубке ответный полуфинал команду разгромили 0-3 соседи-враги из «Милана». В Серии А поражения кряду «Болонье» и «Роме» стоили лидерства. Теперь оставалось гнаться за «Наполи». И победа над «Торино» при ничьей соперника сузили дистанцию до минимума в один балл.

«Лацио»

Клуб серьезно сдал в прошлом сезоне. После вице-чемпионства с немалым трудом взяли 7-е место, на одно очко опередив «Фиорентину». И, назначая Барони, в Риме безусловно ждали прогресса. Но результаты работы Марко оказались противоречивы.

Итальянцы неплохо показывали себя в Лиге Европы, хотя для них это не было приоритетом. Впрочем, там поход закончился поражением по пенальти от «Буде-Глимт». Еще раньше, в конце февраля, поражением 0-2 закончили выступления в Кубке. Оставалась Серия А, где шла упорная борьба за четвертое, «лигочемпионовское» место – на него минимум 4 претендента. С одним из прямых конкурентов, «Ювентусом», закончили в пользу остальных, ничьей 1-1.

Статистика личных встреч

5 из 6 последних матчей закончились победой «Интера», и только однажды «Лацио» взял хотя бы ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Симоне Индзаги поставят подножку его бывшие подопечные. В Милане хозяевам нужна только победа, и ее смогут добыть (коэффициент – 1,63).

Прогноз Sport.ua Интер Милан Лацио Победа Интера 1,63 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.