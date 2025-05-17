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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 15:30 | Обновлено 17 мая 2025, 16:19
4592
17

Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?

Полесье, Карпаты и Кривбасс ведут напряженную борьбу за путевку в еврокубки

17 мая 2025, 15:30 | Обновлено 17 мая 2025, 16:19
4592
17
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
ФК Полесье

17 и 18 мая проходят поединки 29-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Три игры состоялись одновременно (13:00) в субботу, еще пять запланированы на одно время (15:30) в воскресенье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В субботу провели поединки претенденты в 4-е место и последнюю путевку от Украины в Лигу конференций.

Полесье обыграло Зарю (1:0), Кривбасс взял три очка в матче с Оболонью (1:0), а вот Карпаты потерпели поражение от Колоса (1:2).

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (68), Александрия (63), Шахтер (58), Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46).

В последнем туре Полесье будет принимать Кривбасс, а Карпаты сыграют на выезде против Зари.

Возможные расклады: Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46)

Полесье выйдет в ЛК, если победит Кривбасс, при этом результат параллельного матча Заря – Карпаты не будет иметь значения. Также Полесье попадет в еврокубки, если сыграет вничью с Кривбассом, а Карпаты не выиграют у Зари.

Карпаты выйдут в ЛК, если победят Зарю, а Полесье при этом не выиграет у Кривбасса, то есть сыграет вничью или проиграет.

Кривбасс выйдет в ЛК, если победит Полесье, и при этом Карпаты потеряют очки в матче с Зарей, то есть сыграют вничью или проиграют.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25:

  • 1-е место УПЛ (скорее всего, Динамо) – Лига чемпионов, 2-й квал. раунд
  • Победитель Кубка Украины (Шахтер) – Лига Европы, 1-й квал. раунд
  • 2-е место УПЛ (скорее всего, Александрия) – Лига конференций, 2-й квал. раунд
  • 4-е место УПЛ (Полесье, Карпаты, Кривбасс) – Лига конференций, 2-й квал. раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига

29-й тур. 17–18 мая

🔹 17 мая (суббота)

  • 13:00. Заря Луганск – Полесье Житомир – 0:1
  • 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Оболонь Киев – 1:0
  • 13:00. Колос Ковалевка – Карпаты Львов – 2:1

🔹 18 мая (воскресенье)

  • 15:30. Ингулец Петрово – Шахтер Донецк
  • 15:30. Левый Берег – Рух Львов
  • 15:30. ЛНЗ Черкассы – Ворскла Полтава
  • 15:30. Александрия – Верес Ровно
  • 15:30. Черноморец Одесса – Динамо Киев

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 28 20 8 0 59 - 17 68
2 Александрия 28 19 6 3 43 - 21 63
3 Шахтер Донецк 28 17 7 4 64 - 24 58
4 Полесье 29 12 11 6 37 - 27 47
5 Карпаты Львов 29 13 7 9 41 - 33 46
6 Кривбасс 29 13 7 9 33 - 25 46
7 Рух Львов 28 9 10 9 29 - 25 37
8 Заря 29 11 4 14 31 - 38 37
9 Верес 28 9 8 11 31 - 40 35
10 Колос Ковалевка 29 8 11 10 26 - 24 35
11 Оболонь 29 7 8 14 18 - 43 29
12 ЛНЗ Черкассы 28 7 8 13 24 - 36 29
13 Ворскла 28 6 7 15 23 - 37 25
14 Ингулец 28 5 8 15 19 - 42 23
15 Левый берег 28 6 5 17 17 - 38 23
16 Черноморец 28 6 3 19 19 - 44 21
Полная таблица

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статистические расклады Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 18
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Олег Мандрівник
Да, в последнем туре будет заруба за 4 место
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+1
Phantom
Карпати моліться на Кривбас🤣
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+1
vazazh
А яка в ж.. різниця, хто з цього гів... програє всі матчі і Лізі?
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+1
Falko
Так важко визначитись. З одного боку, минулого року в останньому турі Шахта злила Поліссю (вона ще не знала, що на неї із цим суперником чекає в цьому), і Полісся пролізло в єврокубки замість львівської команди. Тому по кармі логічно, аби цього року львівська команда відновила баланс у Всесвіті й обійшла житомирську. З іншого, то ж був Рух, який ще восени був 
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0
Gargantua81
лучший вариант для еврокубков все же Карпаты. 
и Кривбас и Полесье ждет большая перестройка и притирка под новых тренеров, а Карпаты на ходу и финансово стабильны.
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0
Fuz1982z
всі за кривбас в суботу
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-2
Falko
Ох, пам'ятаю, скільки дизлайків наставили, коли після Ашура жартома видав, що от зараз як почне Полісся вигравати, як заскочить на 4-е - Та ну, та ти шо, це треба стільки збігів, та щоб Карпати злили фініш. Цікаво, де ті люди зараз?
P.S. Єсічо, в душі я за Карпати в ЛК.
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
514839
Та нє, в двох іграх, хоч і в один день, Карпати мусять набрати необхідну кількість очок!  Головне - встигнути з Житомира доїхати до того міста, де на них буде очікувати Зоря! ))
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-3
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
АЛЕКСАНДРИЯ НА 99 ПРАЦЭНТАВ ЧЕМПЕОН ДЕНАМКА БУДЭТ РАЗБИТА ВЕЛИКИМ И МАГУЧИМ АРЭНДАМОРЦЕМ А ПАТОМ КОЛАСАМ
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-4
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⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
❤️🤍Кривбасс укрощает волков🤜🐺, а сестричка Заря🌄, учитывая отсутствие турнирной мотивации в последнем туре, по братски отдаёт 3 очка братьям-львам🦁💚🤍 😊
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-7
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AK.228
Очко, очки и тапочки
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-8
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Харьков
Металлист 1925 более чем достоин. Предлагаю стыковый плейофф за еврокубки между Харьковчанами, полесьей, карпами и кривыми
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-12
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