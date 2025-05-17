Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?

17 и 18 мая проходят поединки 29-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Три игры состоялись одновременно (13:00) в субботу, еще пять запланированы на одно время (15:30) в воскресенье.

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В субботу провели поединки претенденты в 4-е место и последнюю путевку от Украины в Лигу конференций.

Полесье обыграло Зарю (1:0), Кривбасс взял три очка в матче с Оболонью (1:0), а вот Карпаты потерпели поражение от Колоса (1:2).

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (68), Александрия (63), Шахтер (58), Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46).

В последнем туре Полесье будет принимать Кривбасс, а Карпаты сыграют на выезде против Зари.

Возможные расклады: Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46)

Полесье выйдет в ЛК, если победит Кривбасс, при этом результат параллельного матча Заря – Карпаты не будет иметь значения. Также Полесье попадет в еврокубки, если сыграет вничью с Кривбассом, а Карпаты не выиграют у Зари.

Карпаты выйдут в ЛК, если победят Зарю, а Полесье при этом не выиграет у Кривбасса, то есть сыграет вничью или проиграет.

Кривбасс выйдет в ЛК, если победит Полесье, и при этом Карпаты потеряют очки в матче с Зарей, то есть сыграют вничью или проиграют.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25:

1-е место УПЛ (скорее всего, Динамо ) – Лига чемпионов, 2-й квал. раунд

) – Лига чемпионов, 2-й квал. раунд Победитель Кубка Украины ( Шахтер ) – Лига Европы, 1-й квал. раунд

) – Лига Европы, 1-й квал. раунд 2-е место УПЛ (скорее всего, Александрия ) – Лига конференций, 2-й квал. раунд

) – Лига конференций, 2-й квал. раунд 4-е место УПЛ (Полесье, Карпаты, Кривбасс) – Лига конференций, 2-й квал. раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига

29-й тур. 17–18 мая

🔹 17 мая (суббота)

13:00. Заря Луганск – Полесье Житомир – 0:1

– 0:1 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Оболонь Киев – 1:0

– Оболонь Киев – 1:0 13:00. Колос Ковалевка – Карпаты Львов – 2:1

🔹 18 мая (воскресенье)

15:30. Ингулец Петрово – Шахтер Донецк

15:30. Левый Берег – Рух Львов

15:30. ЛНЗ Черкассы – Ворскла Полтава

15:30. Александрия – Верес Ровно

15:30. Черноморец Одесса – Динамо Киев

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