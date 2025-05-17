Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Полесье, Карпаты и Кривбасс ведут напряженную борьбу за путевку в еврокубки
17 и 18 мая проходят поединки 29-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Три игры состоялись одновременно (13:00) в субботу, еще пять запланированы на одно время (15:30) в воскресенье.
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В субботу провели поединки претенденты в 4-е место и последнюю путевку от Украины в Лигу конференций.
Полесье обыграло Зарю (1:0), Кривбасс взял три очка в матче с Оболонью (1:0), а вот Карпаты потерпели поражение от Колоса (1:2).
Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (68), Александрия (63), Шахтер (58), Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46).
В последнем туре Полесье будет принимать Кривбасс, а Карпаты сыграют на выезде против Зари.
Возможные расклады: Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46)
Полесье выйдет в ЛК, если победит Кривбасс, при этом результат параллельного матча Заря – Карпаты не будет иметь значения. Также Полесье попадет в еврокубки, если сыграет вничью с Кривбассом, а Карпаты не выиграют у Зари.
Карпаты выйдут в ЛК, если победят Зарю, а Полесье при этом не выиграет у Кривбасса, то есть сыграет вничью или проиграет.
Кривбасс выйдет в ЛК, если победит Полесье, и при этом Карпаты потеряют очки в матче с Зарей, то есть сыграют вничью или проиграют.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25:
- 1-е место УПЛ (скорее всего, Динамо) – Лига чемпионов, 2-й квал. раунд
- Победитель Кубка Украины (Шахтер) – Лига Европы, 1-й квал. раунд
- 2-е место УПЛ (скорее всего, Александрия) – Лига конференций, 2-й квал. раунд
- 4-е место УПЛ (Полесье, Карпаты, Кривбасс) – Лига конференций, 2-й квал. раунд
⚽️ Украинская Премьер-лига
29-й тур. 17–18 мая
🔹 17 мая (суббота)
- 13:00. Заря Луганск – Полесье Житомир – 0:1
- 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Оболонь Киев – 1:0
- 13:00. Колос Ковалевка – Карпаты Львов – 2:1
🔹 18 мая (воскресенье)
- 15:30. Ингулец Петрово – Шахтер Донецк
- 15:30. Левый Берег – Рух Львов
- 15:30. ЛНЗ Черкассы – Ворскла Полтава
- 15:30. Александрия – Верес Ровно
- 15:30. Черноморец Одесса – Динамо Киев
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|28
|20
|8
|0
|59 - 17
|68
|2
|Александрия
|28
|19
|6
|3
|43 - 21
|63
|3
|Шахтер Донецк
|28
|17
|7
|4
|64 - 24
|58
|4
|Полесье
|29
|12
|11
|6
|37 - 27
|47
|5
|Карпаты Львов
|29
|13
|7
|9
|41 - 33
|46
|6
|Кривбасс
|29
|13
|7
|9
|33 - 25
|46
|7
|Рух Львов
|28
|9
|10
|9
|29 - 25
|37
|8
|Заря
|29
|11
|4
|14
|31 - 38
|37
|9
|Верес
|28
|9
|8
|11
|31 - 40
|35
|10
|Колос Ковалевка
|29
|8
|11
|10
|26 - 24
|35
|11
|Оболонь
|29
|7
|8
|14
|18 - 43
|29
|12
|ЛНЗ Черкассы
|28
|7
|8
|13
|24 - 36
|29
|13
|Ворскла
|28
|6
|7
|15
|23 - 37
|25
|14
|Ингулец
|28
|5
|8
|15
|19 - 42
|23
|15
|Левый берег
|28
|6
|5
|17
|17 - 38
|23
|16
|Черноморец
|28
|6
|3
|19
|19 - 44
|21
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Матч 29-го тура УПЛ начался в 13:00
Стартует турнир в элитном дивизионе
и Кривбас и Полесье ждет большая перестройка и притирка под новых тренеров, а Карпаты на ходу и финансово стабильны.
P.S. Єсічо, в душі я за Карпати в ЛК.