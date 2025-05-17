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Премьер-лига
Колос Ковалевка
17.05.2025 13:00 – FT 2 : 1
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 14:58 | Обновлено 17 мая 2025, 15:08
388
2

Долгожданная домашняя победа. Карпаты проиграли в Ковалевке Колосу

Львовяне прервали свою беспроигрышную серию

17 мая 2025, 14:58 | Обновлено 17 мая 2025, 15:08
388
2
Долгожданная домашняя победа. Карпаты проиграли в Ковалевке Колосу
ФК Карпаты

В Ковалевке состоялся поединок 29-го тура Украинской-Премьер-лиги, в котором встретились «Колос» и «Карпаты».

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Колос» – «Карпаты» – 2:1

Голы: Велетень (55), Гагнидзе (89) – Красничи (9, автогол)

Предупреждения: Алефиренко (44) – Красничи (68)

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Козик, Теллес (Владою, 46), Ррапай (Ориховский, 86), Гагнидзе (Безручук, 94), Велетень, Алефиренко (Гусол, 86), Сидоров (Ковталюк, 46)

«Карпаты»: Кинарейкин, Мирошниченко, Танда, Адамюк, Полегенько, Альварес, Бруниньо (Квасница, 72), Чачуа, Шах (Федор, 64), Костенко (Пидлепенец, 46), Краснопир (Игорь Невес, 81)

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС – КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Карпаты отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Всё в лапках ваших было, ЛЬВЫ🦁🦁🦁
Но не смогли вы, не смогли, УВЫ...
😢😭Худший итог. Уступили таки❗
О мощи Колоса все знаем -
Не осилили их даже мы - горняки❗⚒️
Печаль с вами разделяем💚🤍
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0
Lev5455
Лупашко якщо тебе село перемагає вольовою перемогою то запитання до тебе: що ти робиш у Львові? Зірковий склад, переграти перед тим ще одне село, так сьогодні опозоритись. Це стид і позор. Я знав і знаю що ти тренер на один матч, а він все і вирішив.
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-1
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