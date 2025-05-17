Долгожданная домашняя победа. Карпаты проиграли в Ковалевке Колосу
Львовяне прервали свою беспроигрышную серию
В Ковалевке состоялся поединок 29-го тура Украинской-Премьер-лиги, в котором встретились «Колос» и «Карпаты».
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 29-й тур.
«Колос» – «Карпаты» – 2:1
Голы: Велетень (55), Гагнидзе (89) – Красничи (9, автогол)
Предупреждения: Алефиренко (44) – Красничи (68)
«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Козик, Теллес (Владою, 46), Ррапай (Ориховский, 86), Гагнидзе (Безручук, 94), Велетень, Алефиренко (Гусол, 86), Сидоров (Ковталюк, 46)
«Карпаты»: Кинарейкин, Мирошниченко, Танда, Адамюк, Полегенько, Альварес, Бруниньо (Квасница, 72), Чачуа, Шах (Федор, 64), Костенко (Пидлепенец, 46), Краснопир (Игорь Невес, 81)
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Стадион «Колос» (Ковалевка)
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О мощи Колоса все знаем -
Не осилили их даже мы - горняки❗⚒️
Печаль с вами разделяем💚🤍