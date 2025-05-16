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Премьер-лига
Колос Ковалевка
17.05.2025 13:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 23:59 | Обновлено 17 мая 2025, 00:01
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0

Колос – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 29-го тура Украинской Премьер-лиги

16 мая 2025, 23:59 | Обновлено 17 мая 2025, 00:01
70
0
Колос – Карпаты. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 17 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Карпаты». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 13:00.

Ковалевская команда обеспечила себе прописку в УПЛ на следующий сезон и может спокойно доигрывать чемпионат. «Колос» имеет в своем активе пятиматчевую беспроигрышную серию (3 победы и 2 ничьи). Львовяне выдали десятиматчевую беспроигрышную серию (6 побед и 4 ничьи), занимают четвертое место и борются за попадание на евроарену. В первом круге благодаря результативному удару Бруниньо «зелено-белые» одержали минимальную победу над «Колосом».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
17 мая 2025 -
13:00
Карпаты Львов
Обе команды забьют (да) 2.24 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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