В субботу, 17 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Карпаты». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 13:00.

Ковалевская команда обеспечила себе прописку в УПЛ на следующий сезон и может спокойно доигрывать чемпионат. «Колос» имеет в своем активе пятиматчевую беспроигрышную серию (3 победы и 2 ничьи). Львовяне выдали десятиматчевую беспроигрышную серию (6 побед и 4 ничьи), занимают четвертое место и борются за попадание на евроарену. В первом круге благодаря результативному удару Бруниньо «зелено-белые» одержали минимальную победу над «Колосом».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Колос Ковалевка Карпаты Львов Обе команды забьют (да) 2.24 Сделать ставку

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