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  4. Колос - Карпаты - 2:1. Костышин ломает планы Лупашко. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Колос Ковалевка
17.05.2025 13:00 – FT 2 : 1
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 15:06 | Обновлено 17 мая 2025, 15:14
718
0

Колос - Карпаты - 2:1. Костышин ломает планы Лупашко. Видео голов и обзор

Команды встретились в матче 29-го тура УПЛ

17 мая 2025, 15:06 | Обновлено 17 мая 2025, 15:14
718
0
Колос - Карпаты - 2:1. Костышин ломает планы Лупашко. Видео голов и обзор
УПЛ

17 мая в матче 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, встретились «Колос» и «Карпаты».

Команды играют на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Уже на 2-й минуте игроки «Карпат» могли выходить вперед, но удар Мирошниченко прошел мимо ворот.

На 9-й минуте Бруниньо получил мяч в штрафной площадке соперника и сильно пробил. «Кожаный» на своем пути нашел игрока «Колоса» Илира Красничи, от которого залетел в ворота.

На 55-й минуте Владислав Велетень своим ударом переиграл голкипера «Карпат» и сравнял счет в матче.

УПЛ. 29-й тур. 17 мая

Колос Ковалевка – Карпаты Львов – 2:1 (второй тайм)

Голы: Велетень, 55, Гагнидзе, 89 – Красничи, 9 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Ника Гагнидзе (Колос Ковалевка).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (Колос Ковалевка).
9’
ГОЛ ! Автогол забил Илир Красники (Колос Ковалевка).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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