Колос Ковалевка

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Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 18:41 |
168
0

Колос – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Львовяне пытаются выйти на евроарену

16 мая 2025, 18:41 |
168
0
Колос – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 17 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Карпаты». Команды подошли к очному противостоянию с беспроигрышными сериями. Львовяне пытаются завершить чемпионат в еврокубковой зоне, а «колоски» уже обезопасили себя от борьбы за сохранение прописки в УПЛ.

Колос

Еще в начале марта ковалевская команда находилась в зоне переходных матчей, имея незавидные перспективы на оставшуюся часть чемпионата. И тогда руководство «Колоса» приняло решение вернуть в команду бывшего наставника «колосков» Руслана Костышина. Такой шаг себя полностью оправдал: с Костышиным у руля ковалевцы проиграли всего одну встречу, одержав четыре победы и два матча сыграв вничью. Таким образом «Колос» сумел не только покинуть опасную зону, но и полностью обезопасить себя от угрозы вылета в Первую лигу.

К противостоянию с «Карпатами» ковалевцы подошли с пятиматчевой беспроигрышной серией. В прошлом туре подопечные Костышина одержали гостевую победу над «Кривбассом», который пытается занять четвертое место и завоевать путевку на евроарену. Единственный результативный удар нанес бразильский легионер «Колоса» Элиас Теллес, который забил свой дебютный гол в украинском чемпионате. Благодаря успеху в Кривом Роге ковалевцы окончательно стали недостижимы для конкурентов, которые борются за сохранение прописки в элите украинского футбола.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, ковалевцы наверняка ответственно подойдут к поединку, ведь в пассиве «Колоса» значится десятиматчевая домашняя безвыигрышная серия. Предыдущая победа «колосков» в Ковалевке была зафиксирована еще в сентябре прошлого года. Следующий пропущенный гол станет для ковалевцев 200-м в чемпионате.

Карпаты

Львовяне проводят первый сезон в УПЛ, и после осенней части первенства их вряд ли можно было считать претендентами на еврокубковую зону. Но сейчас команда Владислава Лупашко занимает четвертую позицию, имея хорошие шансы пробиться на евроарену. После зимнего перерыва «зелено-белые» проиграли «Динамо», и это поражение остается единственным для «Карпат» в 2025-м году. Далее львовяне выдали десятиматчевую беспроигрышную серию (6 побед и 4 ничьи), включившись в борьбу за еврокубковую позицию.

В прошлом туре «зелено-белые» провели непростой поединок против «Александрии», одержав волевую победу. Решающий гол в компенсированное время забил лучший бомбардир львовян в текущем чемпионате Амвросий Чачуа, который нанес уже 10 результативных ударов в турнире. В противостоянии с александрийцами отметился и Краснопир, забивший дебютный гол в составе «Карпат». Не удивительно, что лучшим тренером 28 тура стал Лупашко, а лучшим игроком – Чачуа. В символическую сборную тура также попал правый защитник «Карпат» Полегенько.

Завершат чемпионат «зелено-белые» противостояниями с «Колосом» и «Зарей». Будущие соперники львовян уже не имеют турнирной мотивации, но не станут без боя отдавать очки львовянам. В предстоящем матче из-за перебора желтых карточек «Карпатам» не сможет помочь защитник Владислав Бабогло.

Статистика встреч

Команды провели всего одну очную дуэль, которая состоялась в первом круге текущего чемпионата. Тогда минимальную победу во Львове одержали хозяева поля. Единственный результативный удар нанес Бруниньо.

Прогноз на противостояние

Обе команды подошли к субботнему матчу с беспроигрышными сериями. В то же время ковалевцы намерены прервать затяжной безвыигрышный домашний сериал. О мотивации львовян мы уже упоминали: «Карпаты» ведут борьбу за попадание на евроарену. Итог этого противостояния непредсказуем, но рискнем предположить, что соперники продемонстрируют результативный футбол. Наша ставка: обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Козик, Ррапай, Теллес, Гагнидзе, Велетень, Сидоров, Алефиренко.

«Карпаты»: Кинарейкин, Полегенько, Адамюк, Стецьков, Мирошниченко, Танда, Чачуа, Очеретько, Бруниньо, Костенко, Невес.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
17 мая 2025 -
13:00
Карпаты Львов
Обе команды забьют (да) 2.24 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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