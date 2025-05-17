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Первая лига
Металлист 1925
17.05.2025 15:00 - : -
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 мая 2025, 12:00 | Обновлено 17 мая 2025, 12:08
167
0

Металлист 1925 – Эпицентр, Подолье – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 17 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги

17 мая 2025, 12:00 | Обновлено 17 мая 2025, 12:08
167
0
Металлист 1925 – Эпицентр, Подолье – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE
ФК Металлист 1925

17 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группы – топ-8 борются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

В этот день должен был состояться матч между клубами «Минай» и «Кремень» из-за тяжелого финансового положения команды из Кременчуга.

Первая лига. 17 мая 2025 года

Чемпионская группа

  • 15:00. «Металлист 1925» Харьков – «Эпицентр» Каменец-Подольский

Группа выбывания

  • 12:00. «Подолье» Хмельницкий – «Феникс-Мариуполь»

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

Видеотрансляции матчей:

15:00. «Металлист 1925» Харьков – «Эпицентр» Каменец-Подольский

12:00. «Подолье» Хмельницкий – «Феникс-Мариуполь»

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Эпицентр Каменец-Подольский смотреть онлайн Подолье Хмельницкий ФСК Мариуполь
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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