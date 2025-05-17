Металлист 1925 – Эпицентр, Подолье – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 17 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги
17 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группы – топ-8 борются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
В этот день должен был состояться матч между клубами «Минай» и «Кремень» из-за тяжелого финансового положения команды из Кременчуга.
Первая лига. 17 мая 2025 года
Чемпионская группа
- 15:00. «Металлист 1925» Харьков – «Эпицентр» Каменец-Подольский
Группа выбывания
- 12:00. «Подолье» Хмельницкий – «Феникс-Мариуполь»
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (группа выбывания)
Видеотрансляции матчей:
15:00. «Металлист 1925» Харьков – «Эпицентр» Каменец-Подольский
12:00. «Подолье» Хмельницкий – «Феникс-Мариуполь»
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