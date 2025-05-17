Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Полтава имеет все шансы на повышение в классе
Металлист 1925 в матче Первой лиги против Эпицентра, который досрочно стал чемпионом, проиграл со счетом 1:3 и усложнил себе путь в УПЛ.
Харьковская команда с 35 очками идет на третьей позиции, а у Полтавы те же 35 очков, второе место и игра в запасе. Полтаве в двух турах будет достаточно набрать четыре очка, чтобы спокойно гарантировать себе прямой выход в УПЛ.
Металлисту 1925 осталось сыграть против Агробизнеса, а у Полтавы матчи с Буковиной и Металлистом.
Шансы на второе место сохраняет и Кудровка, у которой 32 очка и два матча.
Первая лига. 7-й тур. Чемпионская группа
Металлист 1925 – Эпицентр 1:3
Голы: Юрченко, 27 - Кравчук, 12, Бендера, 44, Беженар, 51
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