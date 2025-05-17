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Первая лига
Металлист 1925
17.05.2025 15:00 – FT 1 : 3
Эпицентр
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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 16:59 | Обновлено 17 мая 2025, 17:11
2590
44

Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ

Полтава имеет все шансы на повышение в классе

17 мая 2025, 16:59 | Обновлено 17 мая 2025, 17:11
2590
44
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
ФК Металлист 1925

Металлист 1925 в матче Первой лиги против Эпицентра, который досрочно стал чемпионом, проиграл со счетом 1:3 и усложнил себе путь в УПЛ.

Харьковская команда с 35 очками идет на третьей позиции, а у Полтавы те же 35 очков, второе место и игра в запасе. Полтаве в двух турах будет достаточно набрать четыре очка, чтобы спокойно гарантировать себе прямой выход в УПЛ.

Металлисту 1925 осталось сыграть против Агробизнеса, а у Полтавы матчи с Буковиной и Металлистом.

Шансы на второе место сохраняет и Кудровка, у которой 32 очка и два матча.

Первая лига. 7-й тур. Чемпионская группа

Металлист 1925 – Эпицентр 1:3
Голы: Юрченко, 27 - Кравчук, 12, Бендера, 44, Беженар, 51

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 44
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Серж
Апепа, долбоеб, куда вы теперь выходите? 
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+4
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FunnyCat_____
А Костромской трансвестит Апепка, смотрю хочет по количество аккаунтов Тимофеючку с Федей догнать 
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+3
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ APEPA СКАЗАЛЬ АЛЕКСАДРЕЯ БУДЭТ ЧЕМПЕОНАМ И ОБА МЕТАЛИСТА ВИЙДУТ В УПЛ Я ЭМУ  ВЕРЮ ТАК Е БУДЕТ  APEPA НАШ ПАТРЕОТ
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Fitness.sports
Вот и ладушки!
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
Удачи Полтаве!
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+2
ALFred
лахундра волохата апепа вже до Польщі перебрався, тепер став Харьком
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
АPEPA— ГЛАВНЫЙ АРАКУЛ ФУДБОЛЬНАЙ ГАЛАКТИКИ 
ПРЕДСТАВЬТЕ СЭБЕ ЧЕЛАВЕКА, КАТОРЫЙ СЭДИТ В АМЕРИКАНСКОЙ ПСИХЛЕЧЕБНИЦЕ С ШАПАЧКОЙ ИЗ ФАЛЬГИ
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+2
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DK2025
Все истеричные помои, тьфу
... посты амебы апепы в труфу?
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+2
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sania
Квандончику, як ти можеш вболівати за клуб, що за гроші зливає ігри? (Дивись свій комент о 17.25)
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+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ЦЦ
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+1
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Falko
А Епіцентр - не відняти - чесні до болі: їм давно вже нічого не треба, але хлопнули одних - хлопнули і других: тіпа, розбирайтеся, хлопці, самі.
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+1
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adidas77
кончені...
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+1
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Falko
Цікаво, якщо до останнього туру "Справжній Металіст" уже пролетить, що він вибере: допомогти родичам по назві чи навпаки, втопити їх?  
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0
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ZANREGENT
Ворскла - СК Полтава -вот это дерби!
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0
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_9Quantum19_
Щось тут вболівальників "столичних" забагато). Невже в очікуванні Епіцентру у УПЛ, де той зливатиме матчі київському "Динамо"?
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_
Скільки Епіцентр заплатив клубам ПФЛ, щоб вони ось так зливали йому матчі??
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-4
Харьков
Счёт - незаконный
Ответить
-4
_9Quantum19_
Таким чином випадково і "Чорноморець" киян переможе. ЧЕСНО.
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
Отаман
Це не дуже добре 
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-6
Показать Скрыть 3 ответа
Харьков
Эпицентр и продажные суддишки были заряжены кремлёвской динамой. Ублюдки Путин и Суркис так ненавидят город-герой Украины Харьков. Что один неустанно обстреливает наш город, другой даже в первой лиге пытаецца топить клубы норковыми шубами...
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-8
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