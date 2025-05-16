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Первая лига
Металлист 1925
17.05.2025 15:00 - : -
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Украина. Первая лига
16 мая 2025, 20:02 | Обновлено 16 мая 2025, 20:48
91
0

Металлист 1925 – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 17 мая в 15:00 по Киеву

16 мая 2025, 20:02 | Обновлено 16 мая 2025, 20:48
91
0
Металлист 1925 – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Эпицентр

В субботу, 17 мая состоится матч 7-го тура группы повышения в классе Первой лиги Украины между «Металлистом 1925» и «Эпицентром». За Киевом игра начнется в 15:00.

Металлист 1925

После 20 игр коллектив с 35 баллами в активе идет на 2-й позиции в чемпионате и является одним из главных претендентов на повышение. Такое же количество очков у «СК Полтава», на 2 меньше у «Кудровки» и «Агробизнеса», поэтому гонка за последнюю прямую путевку в УПЛ находится в самом разгаре. Из Кубка Украины команда вылетела в 1/16 от ровенского «Вереса».

Эпицентр

Еще несколько туров назад коллектив обеспечил себе чемпионство, набрав 47 очков в 20 играх. Расстояние от ближайшего соперника, «Металлиста 1925» составляет уже 12 баллов. Однако в кубке не сложилось – команда вылетела в 1/64 от «Скалы 1911».

Личные встречи

В общей сложности команды между собой встречались дважды. В 2021 году в Кубке Украины, тогда минимальную победу одержал «Металлист 1925» и чуть меньше месяца назад в матче Первой лиги – тогда со счетом 2:1 победил «Эпицентр».

Интересные факты

  • «Эпицентр» выиграл во всех матчах весенней части сезона – 6 побед в 6 играх.
  • «Эпицентр» и «Металлист 1925» пропустили наименьшее количество голов в этом сезоне Первой лиги - 13 и 16 мячей соответственно.
  • Ни один клуб чемпионской группы не забил больше голов в сезоне, чем «Эпицентр» - 34.

Возможные стартовые составы

Металлист 1925: Варакута – Кравец, Снурицын, Имереков, Капинус – Литвиненко, Чурко – Рашица, Юрченко, Моура – Мба

Эпицентр: Билык – Климец, Григоращук, Мороз, Савчук – Бендера, Запорожец, Миронюк, Кристин – Демченко, Кравчук

Прогноз

Оба коллектива демонстрируют отличный футбол в этом сезоне, поэтому спрогнозировать победителя будет достаточно проблематично. Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.86.

Прогноз Sport.ua
Металлист 1925
17 мая 2025 -
15:00
Эпицентр
Обе забьют 1.86 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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