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Первая лига
Прикарпатье
16.05.2025 12:00 – FT 0 : 1
Виктория Сумы
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Украина. Первая лига
16 мая 2025, 14:02 | Обновлено 16 мая 2025, 14:04
143
0

Битва лидеров. Виктория минимально разобралась с Прикарпатьем

Коллектив из Сум остался на первом месте в группе за выживание

16 мая 2025, 14:02 | Обновлено 16 мая 2025, 14:04
143
0
Битва лидеров. Виктория минимально разобралась с Прикарпатьем
ФК Виктория

В пятницу, 16 мая, стартовал восьмой тур в группе за выживание в Первой лиге Украины.

На стадионе «Рух» в Ивано-Франковске местная команда «Прикарпатье» принимала гостей из города Сумы – клуб «Виктория».

Победу в матче одержала «Виктория», благодаря точному удару от Руслана Паламара на 45+2 минуте.

После матча в турнирной таблице «Виктория» так и осталась первой в группе за выживание (32 пункта), а вот «Прикарпатье» – второе (28 очков).

Первая лига Украины-2024/25

Выживание. 8-й тур. 11 мая

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Виктория» Сумы – 0:1

Гол: Паламар, 45+2

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Прикарпатье Ивано-Франковск Виктория Сумы Руслан Паламар
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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