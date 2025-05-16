Битва лидеров. Виктория минимально разобралась с Прикарпатьем

В пятницу, 16 мая, стартовал восьмой тур в группе за выживание в Первой лиге Украины.

На стадионе «Рух» в Ивано-Франковске местная команда «Прикарпатье» принимала гостей из города Сумы – клуб «Виктория».

Победу в матче одержала «Виктория», благодаря точному удару от Руслана Паламара на 45+2 минуте.

После матча в турнирной таблице «Виктория» так и осталась первой в группе за выживание (32 пункта), а вот «Прикарпатье» – второе (28 очков).

Первая лига Украины-2024/25

Выживание. 8-й тур. 11 мая

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Виктория» Сумы – 0:1

Гол: Паламар, 45+2