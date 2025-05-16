Прикарпатье – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 мая проходит матч очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

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Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 11 мая 2025

12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Виктория Сумы

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Виктория Сумы