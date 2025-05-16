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Первая лига
Прикарпатье
16.05.2025 12:00 – 62 0 : 1
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 мая 2025, 12:10 | Обновлено 16 мая 2025, 12:13
240
0

Прикарпатье – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 мая в 12:00 видеотрансляцию матча Первой лиги

16 мая 2025, 12:10 | Обновлено 16 мая 2025, 12:13
240
0
Прикарпатье – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Прикарпатье

16 мая проходит матч очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 11 мая 2025

  • 12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Виктория Сумы

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Виктория Сумы

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Паламар (Виктория Сумы).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск смотреть онлайн Виктория Сумы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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