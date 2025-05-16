16.05.2025 12:00 – 62’ 0 : 1
Украина. Первая лига16 мая 2025, 12:10 | Обновлено 16 мая 2025, 12:13
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Прикарпатье – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 мая в 12:00 видеотрансляцию матча Первой лиги
16 мая 2025, 12:10 | Обновлено 16 мая 2025, 12:13
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16 мая проходит матч очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 11 мая 2025
- 12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Виктория Сумы
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (группа выбывания)
12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Виктория Сумы
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Паламар (Виктория Сумы).
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