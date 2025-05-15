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Прикарпатье
16.05.2025 12:00 - : -
Виктория Сумы
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Украина. Первая лига
15 мая 2025, 22:26 | Обновлено 15 мая 2025, 22:45
62
0

Прикарпатье – Виктория. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 16 мая в 12:00 по Киеву

15 мая 2025, 22:26 | Обновлено 15 мая 2025, 22:45
62
0
Прикарпатье – Виктория. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Прикарпатье

В пятницу, 16 мая состоится матч 8-го тура группы выбывания Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Викторией». По Киеву игра стартует в 12:00.

Прикарпатье

После 21 игры коллектив занимает 2-е место в группе и имеет на счету 28 баллов. Отрыв от зоны выбывания – 5 очков, поэтому, скорее всего, клуб останется в Первой лиге еще по крайней мере на 1 сезон. В Кубке Украины команда потерпела поражение на стадии 1/32 финала от черновицкой «Буковины».

Виктория

В настоящее время команда является лидером своей группы в чемпионате, на счету сумчан уже 29 очков. За 3 тура до завершения сезона от зоны переходных матчей клуб отделяет 6 очков, так как и «Прикарпатье» команда практически обеспечила себе участие в следующем сезоне Первой лиги. Из Кубка коллектив вылетел в четвертьфинале от той же «Буковины».

Личные встречи

За последние 2 года в официальных матчах команды встречались 3 раза – дважды побеждало «Прикарпатье», еще 1 игра завершилась вничью. Этот ничейный результат состоялся чуть больше месяца назад в 3-м туре 2-го круга сезона.

Интересные факты

  • Ни одна команда из группы выбывания не пропустила меньше голов, чем «Виктория» – 15.
  • Прикарпатье и Виктория забили по 26 голов в этом сезоне чемпионата, среди коллективов второго эшелона лиги лучший показатель только у тернопольской Нивы.
  • «Виктория» имеет лучшую статистику в выездных матчах лиги среди команд группы выбывания – 19 баллов в 19 играх.
  • Ни в одном из матчей «Виктории» во 2-й половине сезона не было забито больше 2-х голов.
  • «Прикарпатье» не проиграло ни одного матча 2-го круга – 4 победы и 3 ничьих.

Возможные стартовые составы

Прикарпатье: Кучерук – Француз, Болденков, Швец – Стадник, Бучакчуйский, Соловьев, Демков, Радульский – Цюцюра, Фома

Виктория: Литвиненко – Рябой, Новотрясов, Сасовский, Ульянов – Кныш, Бойко, Лебеденко, Богунов – Шарай, Ничь

Прогноз

У «Виктории» очень сильная оборона, пропускающая маленькое количество голов. Думаю, эта тенденция продолжится и в этом поединке, поэтому поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.52.

Прогноз Sport.ua
Прикарпатье
16 мая 2025 -
12:00
Виктория Сумы
Тотал меньше 2.5 1.52 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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