В пятницу, 16 мая состоится матч 8-го тура группы выбывания Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Викторией». По Киеву игра стартует в 12:00.

Прикарпатье

После 21 игры коллектив занимает 2-е место в группе и имеет на счету 28 баллов. Отрыв от зоны выбывания – 5 очков, поэтому, скорее всего, клуб останется в Первой лиге еще по крайней мере на 1 сезон. В Кубке Украины команда потерпела поражение на стадии 1/32 финала от черновицкой «Буковины».

Виктория

В настоящее время команда является лидером своей группы в чемпионате, на счету сумчан уже 29 очков. За 3 тура до завершения сезона от зоны переходных матчей клуб отделяет 6 очков, так как и «Прикарпатье» команда практически обеспечила себе участие в следующем сезоне Первой лиги. Из Кубка коллектив вылетел в четвертьфинале от той же «Буковины».

Личные встречи

За последние 2 года в официальных матчах команды встречались 3 раза – дважды побеждало «Прикарпатье», еще 1 игра завершилась вничью. Этот ничейный результат состоялся чуть больше месяца назад в 3-м туре 2-го круга сезона.

Интересные факты

Ни одна команда из группы выбывания не пропустила меньше голов, чем «Виктория» – 15.

Прикарпатье и Виктория забили по 26 голов в этом сезоне чемпионата, среди коллективов второго эшелона лиги лучший показатель только у тернопольской Нивы.

«Виктория» имеет лучшую статистику в выездных матчах лиги среди команд группы выбывания – 19 баллов в 19 играх.

Ни в одном из матчей «Виктории» во 2-й половине сезона не было забито больше 2-х голов.

«Прикарпатье» не проиграло ни одного матча 2-го круга – 4 победы и 3 ничьих.

Возможные стартовые составы

Прикарпатье: Кучерук – Француз, Болденков, Швец – Стадник, Бучакчуйский, Соловьев, Демков, Радульский – Цюцюра, Фома

Виктория: Литвиненко – Рябой, Новотрясов, Сасовский, Ульянов – Кныш, Бойко, Лебеденко, Богунов – Шарай, Ничь

Прогноз

У «Виктории» очень сильная оборона, пропускающая маленькое количество голов. Думаю, эта тенденция продолжится и в этом поединке, поэтому поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.52.

Прогноз Sport.ua Прикарпатье Виктория Сумы Тотал меньше 2.5 1.52 Сделать ставку

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