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Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 12:37 |
795
0

Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ

Владлен Юрченко рассказал о планах харьковского «Металлиста 1925»

16 мая 2025, 12:37 |
795
0
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владлен Юрченко

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Владлен Юрченко рассказал о планах клуба до завершения текущего сезона в Первой лиге:

– Осталось два матча. Фактически для команды это два финала, если будет две победы – прямая путевка в Премьер-лигу. Насколько психологически давит на команду ответственность за результат?

– Это наша задача, и мы к этому готовились на сборах. Конечно, есть давление, но мы готовы к нему.

– Насколько принципиально в ближайшем туре обыграть «Эпицентр», уже ставший чемпионом Первой лиги. Вообще это влияет, что именно они стали чемпионами и есть ли другая турнирная мотивация для вас?

– Принципиальности нет – вот именно обыграть «Эпицентр». У нас есть своя задача и мы смотрим вперед, к таблице и к нашему результату. Мы нацелены только на то, чтобы выиграть оба матча перед финишем и вернуться в Премьер-лигу. А играем мы с «Эпицентром» или с другой командой, неважно, – рассказал Юрченко.

В текущем сезоне «Металлист 1925» занимает второе место в Чемпионской группе, набрав 35 баллов. Харьковский клуб 17 мая встретится с «Эпицентром», а 23 мая сыграет на выезде против «Агробизнеса».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Металлист 1925 Владлен Юрченко
Николай Титюк Источник: Sportarena
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