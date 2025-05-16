Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Владлен Юрченко рассказал о планах клуба до завершения текущего сезона в Первой лиге:

– Осталось два матча. Фактически для команды это два финала, если будет две победы – прямая путевка в Премьер-лигу. Насколько психологически давит на команду ответственность за результат?

– Это наша задача, и мы к этому готовились на сборах. Конечно, есть давление, но мы готовы к нему.

– Насколько принципиально в ближайшем туре обыграть «Эпицентр», уже ставший чемпионом Первой лиги. Вообще это влияет, что именно они стали чемпионами и есть ли другая турнирная мотивация для вас?

– Принципиальности нет – вот именно обыграть «Эпицентр». У нас есть своя задача и мы смотрим вперед, к таблице и к нашему результату. Мы нацелены только на то, чтобы выиграть оба матча перед финишем и вернуться в Премьер-лигу. А играем мы с «Эпицентром» или с другой командой, неважно, – рассказал Юрченко.

В текущем сезоне «Металлист 1925» занимает второе место в Чемпионской группе, набрав 35 баллов. Харьковский клуб 17 мая встретится с «Эпицентром», а 23 мая сыграет на выезде против «Агробизнеса».