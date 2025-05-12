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12 мая 2025, 15:04 | Обновлено 12 мая 2025, 15:09
89
0

СЫТНИК: «Турнир сборной в Финляндии получился очень информативным»

Коуч сборной Украины U-16 рассказал об учебно-тренировочных сборах

12 мая 2025, 15:04 | Обновлено 12 мая 2025, 15:09
89
0
СЫТНИК: «Турнир сборной в Финляндии получился очень информативным»
УАФ. Александр Сытник

Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2009 г.р.) Александр Сытник подвел итоги сбора, который прошел в Финляндии.

У юношеской сборной Украины U-16, которая готовится к первому раунду отбора Евро-2026 U-17, завершился учебно-тренировочный сбор, в ходе которого сине-желтые приняли участие в Турнире развития УЕФА. Итогами сбора поделился главный тренер команды Александр Сытник.

– Александр, в целом что скажете о сборе?

– Для тренерского штаба турнир получился хорошим и, что важно, информативным. Хотелось поближе познакомиться с футболистами, которые выступают за границей. С результатом не сложилось, но мы понимали, что это не оптимальный наш состав, у нас было практически 80 % новых исполнителей. Для ребят это был первый опыт. Мы хотели увидеть, есть ли у игроков понимание того, что тренеры хотят от них видеть. И могу сказать, что с каждой игрой коллектив выглядел все лучше. Естественно, что в последнем матче, против Венгрии, у ребят многое получалось.

– Как вам соперники на Турнире развития УЕФА?

– Все команды были хорошего уровня, плюс-минус одного класса. Не скажу, что Греция или Финляндия переиграли нас по игре, потому что в большей степени у нас были индивидуальные ошибки футболистов, за которые соперники и наказывали. Особенно те же венгры и финны провели достаточно сборов и матчей, поэтому они были более сыгранными. Мы увидели, над чем нам еще нужно работать.

– Чем можно объяснить два первых поражения на этих соревнованиях?

– Во многих моментах, конечно, сказывалось то, что игроки приехали в разном функциональном состоянии, а большинство ребят вообще друг друга не знали. Более того, перед турниром у нас была всего одна полноценная тренировка. Поэтому было тяжело показать все свои лучшие качества. Но, опять же, по ходу турнира команда прибавляла. Понятно, что это была не целостная картинка для тренерского штаба, но прогресс был очевиден.

– Ребята сильно расстроились, что заняли только третье место?

– Всегда, когда ты что-то делаешь, хочется добиваться наилучшего результата. Футболисты, которые приехали впервые, очень хотели проявить себя. Несмотря на это, мы говорили подопечным, что на данном этапе для тренеров важно видеть понимание игры, старание. Поэтому и акцентировали внимание на том, чтобы они сильно не расстраивались после негативного результата, а продолжали работать, ведь впереди намного более важные и сложные старты.

– Много ли футболистов из этого состава получат вызов на следующий сбор?

– Сейчас об этом рано говорить, потому что кто-то может прибавить, а кто-то – наоборот. В таком возрасте не всегда удается демонстрировать стабильность на протяжении долгого времени. Те же ребята из украинских клубов впервые были на таком турнире, где возрастает скорость принятия решений, поэтому важно было увидеть, как они могут адаптироваться к такому уровню.

Мы практически всем командам проигрывали в антропометрии, поэтому нужно было брать какими-то другими качествами. Мы увидели, что многим нашим игрокам есть над чем работать. Никто крест на этих футболистах ставить не будет. Мы продолжаем наблюдать за кандидатами в сборную, но вызов получат те, кто в нужный момент будет выглядеть сильнее.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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