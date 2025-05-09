Турнир развития УЕФА. Украина U-16 в последнем матче обыграла Венгрию

9 мая юношеская сборная Украины U-16 (игроки не старше 2009 года рождения) провела заключительный матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии – против команды Венгрии.

Сине-жёлтые, готовясь к квалификации Евро-2026 U-17, приняли участие в соревнованиях в Финляндии. Ранее подопечные Александра Сытника потерпели поражения от Греции (1:3) и Финляндии (0:1), а теперь встретились с командой Венгрии.

Украинцы открыли счёт на 10-й минуте – Денис Бида откликнулся на передачу Назара Смотрицкого. Вскоре венгры отыгрались благодаря точному удару Богдана после углового, однако уже через мгновение Евгений Горбатов с ошибкой вратаря вновь вывел украинцев вперёд. После такого старта до перерыва обе команды имели моменты, но счёт не изменился.

Во втором тайме венгры прибавили, а в концовке встречи несколько раз выручил команду вратарь Александр Степанов. В итоге сине-жёлтые удержали преимущество (2:1), завершив турнир на итоговом третьем месте.

Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16

Финляндия, 9 мая

Украина U-16 – Венгрия U-16 – 2:1 (2:1)

Голы: Бида, 10, Горбатов, 16 – Богдан, 15.

Украина U-16: Столяренко (Степанов, 46), Панчишин (Яблонский, 64), Смотрицкий (Шаповалов, 64), Квиквиния (Кожушко, 46), Онищук (Дячок, 46), Бида (Сердюк, 64), Волошко (Добровольский, 46), Рудзей (Харкевич, 64), Левицкий, Горбатов (Задорожный, 81), Иванов (Швец, 64).

Венгрия U-16: Остойчи, Аксай (Винче, 46), Папп (Береш, 66), Сакал (Ференц, 46), Милкович, Ж. Варга (М. Кисс, 66), Богдан (Скотнер, 76), Н. Кисс (Фор, 46), Виснер (Сомфалви, 46), Ньяри, Тимар (Д. Варга, 76).

Предупреждения: Шаповалов (86), Харкевич (89), Швец (90+3) – Богдан (43).

Календарь и результаты матчей:

04.05. 14:00. Финляндия – Венгрия – 2:0

04.05. 18:30. Греция – Украина – 3:1

06.05. 13:00. Венгрия – Греция – 1:2

06.05. 17:30. Украина – Финляндия – 0:1

09.05. 10:00. Украина – Венгрия – 2:1

09.05. 15:00. Финляндия – Греция

Турнирная таблица

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