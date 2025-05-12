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Манчестер Юнайтед
11.05.2025 16:15 – FT 0 : 2
Вест Хэм
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Англия
12 мая 2025, 13:57 | Обновлено 12 мая 2025, 14:02
169
0

АМОРИМ: «Это проблема ментальности. МЮ больше не боится проигрывать»

Коуч Ман Юнайтед прокомментировал поражение от Вест Хэма

12 мая 2025, 13:57 | Обновлено 12 мая 2025, 14:02
169
0
АМОРИМ: «Это проблема ментальности. МЮ больше не боится проигрывать»
ФК Ман Юнайтед. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим указал на проблемы команды с ментальностью после поражения от «Вест Хэма» (0:2) в матче 36-го тура АПЛ:

«Я думаю, это очень похоже на некоторые другие матчи, особенно в конце этого сезона. У нас больше моментов, чем у соперника, а потом мы пропускаем два гола, которых можно было избежать. Нам не хватает настойчивости, когда мы защищаем свою штрафную. Нам не хватает настойчивости, когда мы у чужой штрафной. Это чувствовалось с начала игры. Это расстраивает, потому что мы так близко к голам. Но у нас такой недостаток настойчивости, чтобы защитить собственные ворота. И так из недели в неделю. Мы не играем так хорошо в Лиге Европы, но там у нас другое ощущение настойчивости.

Мы должны быть агрессивнее, мы должны ощущать, что это конец света, когда мы не побеждаем. Особенно когда не выигрываем. Это большая проблема, которая есть в клубе. Это решающий момент в истории клуба. Мы должны это решить. Это серьёзная проблема, потому что это ментальность. Мы больше не боимся проиграть матч как «Манчестер Юнайтед». У нас больше нет этого страха – и это самое опасное, что может случиться с большим клубом. Я думаю, это тревожный сигнал. Это не вина игроков. Это моя вина, я несу ответственность. Если мы не изменим это очень быстро, мы должны уступить место другим людям».

Мы должны действовать лучше. Конечно, это не самое лучшее – что мы постоянно меняем состав. Много игроков устали, и мы должны это учитывать. Это тоже проблема. Мы должны быть готовы играть в середине недели.

Мы должны изменить некоторые вещи. Только мы сами можем это изменить. Нам не хватает этого чувства настойчивости, и это трудно объяснить. Все сосредоточены на финале Лиги Европы. Но финал – это не самое главное в нашем клубе. Мы должны изменить многое. Если мы не изменим нашу игру, наш подход и не почувствуем необходимость побеждать в каждом матче – мы не должны играть в Лиге чемпионов. Мы должны остаться в Премьер-лиге и учиться быть конкурентными из недели в неделю. Самый большой фокус нашего клуба – это изменить многое. Не только финал. Мы сыграем против команды из Премьер-лиги – и нам будет тяжело».

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
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Манчестер Юнайтед пресс-конференция Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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