В воскресенье, 11 мая, состоится матч 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

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Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» уже давно не выигрывал в АПЛ. А точнее с 16 марта. Из последних пяти матчей команда Рубена Аморима проиграла три и два завершила вничью. Так после ничейного результата в манчестерском дерби с «Манчестер Сити» (0:0), «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» (1:4) и «Вулверхэмптону» (0:1). Затем команда сыграла вничью с «Борнмутом» (1:1). А в поединке предыдущего тура проиграла в голевой перестрелке с «Борнмутом» (3:4). В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на 15 месте. Однако у подопечных Рубена Аморима еще есть шанс спасти провальный сезон. «Манчестер Юнайтед» пробился в финал Лиги Европы, где сыграет с «Тоттенхэмом». Победитель противостояния кроме трофея получит еще и путевку в Лигу чемпионов.

Вест Хэм

«Вест Хэм», как и его будущий соперник, не может похвастаться высокими результатами. Последняя победа команды в АПЛ состоялась 27 февраля. Тогда «Вест Хэм» победил «Лестер» (2:0). Весной команда чередовала ничьи и поражения. В предыдущих турах «Вест Хэм» потерпел поражение от «Брайтона» (3:2) и сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1). В турнирной таблице «Вест Хем» занимает 17 место.

Личные встречи

В матче первого круга «Вест Хэм» одержал победу со счетом 2:1. Из последних пяти матчей в АПЛ «Вест Хэм» выиграл три. Две победы на счету «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» забивает в среднем по 1,24 гола за игру. Средняя результативность «Вест Хэма» в гостях составляет 1,06 гола за матч.

Возможные составы

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Йоро, Магуайр, Линделеф, Фернандеш, Гарначо, Доргу, Мазрауи, Каземиро, Угарте, Хойлунд.

«Вест Хэм»: Ареоля, Крессуэлл, Килмен, Тодибо, Кудус, Боуэн, Эмерсон, Уан-Биссака, Соучек, Пакета, Фюллькруг.

Прогноз

Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.

Прогноз Sport.ua Манчестер Юнайтед Вест Хэм Забьют обе команды 1,66 Сделать ставку

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