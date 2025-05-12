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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
11.05.2025 16:15 – FT 0 : 2
Вест Хэм
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Англия
12 мая 2025, 12:35 | Обновлено 12 мая 2025, 12:45
36
0

Ман Юнайтед – Вест Хэм – 0:2. Наковальня для Дьяволов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 36-го тура АПЛ

12 мая 2025, 12:35 | Обновлено 12 мая 2025, 12:45
36
0
Ман Юнайтед – Вест Хэм – 0:2. Наковальня для Дьяволов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

У матчі 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Юнайтед» зазнав поразки від «Вест Хема» з рахунком 0:2 на стадіоні «Олд Траффорд».

Гості відкрили рахунок на 26-й хвилині: Томаш Соучек реалізував передачу Мохаммеда Кудуса. На 57-й хвилині Джаррод Боуен подвоїв перевагу, скориставшись передачею Аарона Ван-Біссаки.

Ця поразка стала 17-ю для «Манчестер Юнайтед» у сезоні, це клубний антикекорд за останні півстоліття.

Дияволи залишаються на 16-му місці в турнірній таблиці, але сподіваються виграти фінал Ліги Європи проти Тоттенхема (21 травня в іспанському Більбао).

Головний тренер Рубен Аморім висловив розчарування після матчу, зазначивши, що команда потребує фундаментальних змін.

АПЛ. 36-й тур, 11 травня

Манчестер Юнайтед – Вест Хем – 0:2

Голи: Томаш Соучек, 26, Джаррод Боуен, 57

Відеоогляд матчу

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Томаш Соучек Вест Хэм Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Джаррод Боуэн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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