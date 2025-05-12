Ман Юнайтед – Вест Хэм – 0:2. Наковальня для Дьяволов. Видео голов и обзор

У матчі 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Юнайтед» зазнав поразки від «Вест Хема» з рахунком 0:2 на стадіоні «Олд Траффорд».

Гості відкрили рахунок на 26-й хвилині: Томаш Соучек реалізував передачу Мохаммеда Кудуса. На 57-й хвилині Джаррод Боуен подвоїв перевагу, скориставшись передачею Аарона Ван-Біссаки.

Ця поразка стала 17-ю для «Манчестер Юнайтед» у сезоні, це клубний антикекорд за останні півстоліття.

Дияволи залишаються на 16-му місці в турнірній таблиці, але сподіваються виграти фінал Ліги Європи проти Тоттенхема (21 травня в іспанському Більбао).

Головний тренер Рубен Аморім висловив розчарування після матчу, зазначивши, що команда потребує фундаментальних змін.

АПЛ. 36-й тур, 11 травня

Манчестер Юнайтед – Вест Хем – 0:2

Голи: Томаш Соучек, 26, Джаррод Боуен, 57

Відеоогляд матчу