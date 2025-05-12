Ман Юнайтед – Вест Хэм – 0:2. Наковальня для Дьяволов. Видео голов и обзор
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У матчі 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Юнайтед» зазнав поразки від «Вест Хема» з рахунком 0:2 на стадіоні «Олд Траффорд».
Гості відкрили рахунок на 26-й хвилині: Томаш Соучек реалізував передачу Мохаммеда Кудуса. На 57-й хвилині Джаррод Боуен подвоїв перевагу, скориставшись передачею Аарона Ван-Біссаки.
Ця поразка стала 17-ю для «Манчестер Юнайтед» у сезоні, це клубний антикекорд за останні півстоліття.
Дияволи залишаються на 16-му місці в турнірній таблиці, але сподіваються виграти фінал Ліги Європи проти Тоттенхема (21 травня в іспанському Більбао).
Головний тренер Рубен Аморім висловив розчарування після матчу, зазначивши, що команда потребує фундаментальних змін.
АПЛ. 36-й тур, 11 травня
Манчестер Юнайтед – Вест Хем – 0:2
Голи: Томаш Соучек, 26, Джаррод Боуен, 57
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