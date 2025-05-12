Испания12 мая 2025, 12:55 | Обновлено 12 мая 2025, 12:56
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«Титул Ла Лиги возвращается домой». Форвард Барсы – о победе над Реалом
Ферран Торрес в ожидании золотых медалей чемпионата Испании
12 мая 2025, 12:55 | Обновлено 12 мая 2025, 12:56
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Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес в социальной сети Instagram прокомментировал победу «сине-гранатовых» в центральном матче 35-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала» (4:3).
Испанский футболист намекнул, что чемпионство Испании совсем скоро вернется в Каталонию.
«Мяч возвращается домой… И чемпионский титул Ла Лиги – почти тоже!», – написал Ферран.
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