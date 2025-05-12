«Титул Ла Лиги возвращается домой». Форвард Барсы – о победе над Реалом

Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес в социальной сети Instagram прокомментировал победу «сине-гранатовых» в центральном матче 35-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала» (4:3).

Испанский футболист намекнул, что чемпионство Испании совсем скоро вернется в Каталонию.

«Мяч возвращается домой… И чемпионский титул Ла Лиги – почти тоже!», – написал Ферран.