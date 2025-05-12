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Испания
12 мая 2025, 12:55 | Обновлено 12 мая 2025, 12:56
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0

«Титул Ла Лиги возвращается домой». Форвард Барсы – о победе над Реалом

Ферран Торрес в ожидании золотых медалей чемпионата Испании

12 мая 2025, 12:55 | Обновлено 12 мая 2025, 12:56
190
0
«Титул Ла Лиги возвращается домой». Форвард Барсы – о победе над Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес в социальной сети Instagram прокомментировал победу «сине-гранатовых» в центральном матче 35-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала» (4:3).

Испанский футболист намекнул, что чемпионство Испании совсем скоро вернется в Каталонию.

«Мяч возвращается домой… И чемпионский титул Ла Лиги – почти тоже!», – написал Ферран.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Ферран Торрес
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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