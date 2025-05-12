Полузащитник Барселоны прокомментировал отмененный гол в ворота Реала
Фермин Лопес изначально не заметил игры рукой
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес прокомментировал отмененный гол в ворота «Реала» в матче 35-го тура Ла Лиги.
«Я не заметил игры рукой. Гол справедливо не засчитали, это был красивый гол, но была игра рукой. Мы не сдаемся до конца»
Фермин Лопес вышел на замену и забил 5-й гол своей команды в компенсированное время, но после просмотра VAR его отменили.
Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков «Реала» в поражении «Барселоне»
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