Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Барселоны прокомментировал отмененный гол в ворота Реала
Испания
12 мая 2025, 12:48 |
211
0

Полузащитник Барселоны прокомментировал отмененный гол в ворота Реала

Фермин Лопес изначально не заметил игры рукой

12 мая 2025, 12:48 |
211
0
Полузащитник Барселоны прокомментировал отмененный гол в ворота Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес прокомментировал отмененный гол в ворота «Реала» в матче 35-го тура Ла Лиги.

«Я не заметил игры рукой. Гол справедливо не засчитали, это был красивый гол, но была игра рукой. Мы не сдаемся до конца»

Фермин Лопес вышел на замену и забил 5-й гол своей команды в компенсированное время, но после просмотра VAR его отменили.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков «Реала» в поражении «Барселоне»

По теме:
«Титул Ла Лиги возвращается домой». Форвард Барсы – о победе над Реалом
Ноттингем Форест – Лестер – 2:2. Досадная потеря очков. Видео голов и обзор
Ман Юнайтед – Вест Хэм – 0:2. Наковальня для Дьяволов. Видео голов и обзор
Фермин Лопес Барселона Барселона - Реал Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Футбол | 12 мая 2025, 06:23 41
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству

Киевской команде достаточно набрать одно очко в последних двух матчах

Эти 3 игрока Реала истощены. Анчелотти проинформировали
Футбол | 12 мая 2025, 12:22 0
Эти 3 игрока Реала истощены. Анчелотти проинформировали
Эти 3 игрока Реала истощены. Анчелотти проинформировали

Антонио Пинтус проинформировал Карло Анчелотти о физичесом состоянии игроков

Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Бокс | 12.05.2025, 00:40
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Оставаться не хочет. Шахтер выставит на трансфер защитника сборной Украины
Футбол | 12.05.2025, 07:22
Оставаться не хочет. Шахтер выставит на трансфер защитника сборной Украины
Оставаться не хочет. Шахтер выставит на трансфер защитника сборной Украины
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Футбол | 12.05.2025, 08:52
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
10.05.2025, 19:36 2
Футбол
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
10.05.2025, 11:45 1
Бокс
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
10.05.2025, 08:52 3
Бокс
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
10.05.2025, 19:55 10
Футбол
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
10.05.2025, 15:22 1
Теннис
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
12.05.2025, 07:45 8
Футбол
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
11.05.2025, 20:49 36
Другие виды
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
10.05.2025, 16:07 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем