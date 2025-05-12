Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне

Испанский коуч Хаби Алонсо, который может возглавить «Реал» уже летом, определили 4 виновных игроков «сливочных» в поражении от «Барселоны», сообщает Defensa Central.

По информации источника, 42-летний специалист считает виновными в поражении Лукаса Васкеса, Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Дани Себальоса.

Хаби Алонсо несколькими днями ранее заявил о том, что покинет «Байер» в конце сезона.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Реала» получил травму.