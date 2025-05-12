Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Испания
12 мая 2025, 09:44 | Обновлено 12 мая 2025, 10:27
5832
1

Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне

Ими стали Лукас Васкес, Джуд Беллингем, Винисиус и Дани Себальос

12 мая 2025, 09:44 | Обновлено 12 мая 2025, 10:27
5832
1
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский коуч Хаби Алонсо, который может возглавить «Реал» уже летом, определили 4 виновных игроков «сливочных» в поражении от «Барселоны», сообщает Defensa Central.

По информации источника, 42-летний специалист считает виновными в поражении Лукаса Васкеса, Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Дани Себальоса.

Хаби Алонсо несколькими днями ранее заявил о том, что покинет «Байер» в конце сезона.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Реала» получил травму.

По теме:
Названо имя нового главного тренера Реала. Романо раскрыл детали
Реал определил ключевого игрока. Напряженность между Винисиусом и Мбаппе
ФОТО. Ямаль дерзко потроллил Беллингема и Рамоса после победы в Классико
Хаби Алонсо Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Дани Себальос Джуд Беллингем Винисиус Жуниор Лукас Васкес
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(51)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал может продать звезду после Эль-Классико. Он раздражает руководство
Футбол | 12 мая 2025, 10:21 1
Реал может продать звезду после Эль-Классико. Он раздражает руководство
Реал может продать звезду после Эль-Классико. Он раздражает руководство

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском клубе находится под вопросом

Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Бокс | 12 мая 2025, 00:40 1
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»

Адам Бут – о победителе реванша

Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Футбол | 11.05.2025, 22:01
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
«Он решил уйти». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Барселоной
Футбол | 11.05.2025, 20:28
«Он решил уйти». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Барселоной
«Он решил уйти». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Барселоной
Элина Свитолина – Даниэль Коллинз. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Теннис | 12.05.2025, 08:53
Элина Свитолина – Даниэль Коллинз. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Даниэль Коллинз. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
заголовок замітки не відповідає змісту інфи із вказаного "джерела"
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
10.05.2025, 12:38 1
Футбол
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
11.05.2025, 01:39 3
Футбол
Брат против брата. В матче ЧМ по хоккею был зафиксирован уникальный случай
Брат против брата. В матче ЧМ по хоккею был зафиксирован уникальный случай
11.05.2025, 08:58 2
Хоккей
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
11.05.2025, 22:21 26
Футбол
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
11.05.2025, 20:49 35
Другие виды
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
11.05.2025, 08:33 37
Футбол
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
10.05.2025, 11:45 1
Бокс
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
10.05.2025, 15:22 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем