Испания12 мая 2025, 09:44 | Обновлено 12 мая 2025, 10:27
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Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Ими стали Лукас Васкес, Джуд Беллингем, Винисиус и Дани Себальос
12 мая 2025, 09:44 | Обновлено 12 мая 2025, 10:27
5832
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Испанский коуч Хаби Алонсо, который может возглавить «Реал» уже летом, определили 4 виновных игроков «сливочных» в поражении от «Барселоны», сообщает Defensa Central.
По информации источника, 42-летний специалист считает виновными в поражении Лукаса Васкеса, Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Дани Себальоса.
Хаби Алонсо несколькими днями ранее заявил о том, что покинет «Байер» в конце сезона.
Ранее сообщалось о том, что лидер «Реала» получил травму.
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