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  4. Лидер Реала получил травму. Известно, что сказал врачам
Испания
11 мая 2025, 22:53 |
790
0

Лидер Реала получил травму. Известно, что сказал врачам

Винисиус Жуниор травмирован

11 мая 2025, 22:53 |
790
0
Лидер Реала получил травму. Известно, что сказал врачам
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Стали известны подробности по эпизоду матча 35-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и мадридским «Реалом», в котором травмировался бразильский вингер Винисиус, сообщает Defensa Central.

По информации источника, 24-летний футболист, который был заменен по ходу матча, обратился к врачам и сказал «Меня ударили по ноге и нога скрутилась...».

Тяжесть травмы неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что Ханс-Дитер Флик прокомментировал матч с «Реалом».

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Винисиус Жуниор травма Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
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