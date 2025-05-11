Испания11 мая 2025, 22:53 |
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Лидер Реала получил травму. Известно, что сказал врачам
Винисиус Жуниор травмирован
11 мая 2025, 22:53 |
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Стали известны подробности по эпизоду матча 35-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и мадридским «Реалом», в котором травмировался бразильский вингер Винисиус, сообщает Defensa Central.
По информации источника, 24-летний футболист, который был заменен по ходу матча, обратился к врачам и сказал «Меня ударили по ноге и нога скрутилась...».
Тяжесть травмы неизвестна.
Ранее сообщалось о том, что Ханс-Дитер Флик прокомментировал матч с «Реалом».
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