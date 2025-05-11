«Он знает, на что способен». Комментарии Флика после Эль-Классико

Немецкий коуч каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал несколько комментариев после матча 35-го тура Ла Лиги, в котором его команда одолела мадридский «Реал» со счетом 4:3.

«Мы еще не чувствуем себя чемпионами».

«Левандовски возвращается после травмы, и хорошо, что Ферран на таком уровне, его ценят».

«Эта победа для болельщиков и игроков. Это фантастика. «Реал Мадрид» – отличная команда, и нам удалось перевернуть счет».

«После матча с «Интером», который длился более 120 минут, было нелегко справиться с этой задачей. Мы показали отличную игру».

«Мы должны многое улучшить, особенно в обороне. Когда мы прессингуем, все идет хорошо, но мы допускаем ошибки сзади».

«Я не ищу оправданий, но сложно работать над улучшением обороны, когда у тебя нет времени. Мы играем каждые три дня. Мы думаем о предсезонке, чтобы развить эти аспекты. Когда у вас есть интенсивность и ритм на тренировках, вам легче играть в матчах. Хорошая тренировка гарантирует лучшую игру в матчах. Нелегко управлять всей командой, но дух у игроков просто фантастический. Они любят играть, любят тренироваться, любят соревноваться».

«То, что сделала команда, просто невероятно. Победа в 4 Класико очень много значит для болельщиков. Теперь мы сосредоточимся на победе в следующем матче».

«Ключ ко всему – интенсивность во время тренировок».

«Ламин очень уверен в себе. Он знает, на что способен, и он очень умный игрок».

«Мы всегда хотим совершенствоваться, после каждого матча. У нас большой потенциал».

«Это не всегда весело для меня, но я доволен тем, как мы играем. Футбол – это игра ошибок. Мы должны свести их к минимуму. Мы забили четыре. Они забили три. Что еще? Я уже говорил, что нелегко тренировать нашу оборону, когда у нас так мало времени между матчами».

«Я счастлив, что у меня есть такая команда и такие игроки, даже когда мы делаем изменения, новые игроки приходят и сразу же начинают играть. В лиге мы приводим игрока, он сразу же готов и помогает команде набирать очки».

«Мы знаем, что нам нужно совершенствоваться в обороне. Мы сделаем это в следующем сезоне. Настоящие улучшения происходят на тренировках. В матчах вы можете это видеть, но работа ведется на тренировках. Невозможно нормально тренироваться при таком графике. Мы играем каждые 3 дня, и у нас нет времени, чтобы что-то улучшить. Мы будем совершенствоваться в следующем сезоне. Для меня было важно, чтобы игроки не забывали о том, что произошло против «Интера».

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти дал пресс-конференцию после матча с «Барселоной».