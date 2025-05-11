Украина. Первая лига11 мая 2025, 13:55 |
308
0
Металлист – Кудровка, Кремень – Прикарпатье. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 11 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги
11 мая 2025, 13:55 |
308
0
11 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 1 мая 2025
- 12:00. Кремень Кременчуг – Прикарпатье Ивано-Франковск
- 14:00. Металлист Харьков – Кудровка
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (группа выбывания)
12:00. Кремень Кременчуг – Прикарпатье Ивано-Франковск
14:00. Металлист Харьков – Кудровка
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 мая 2025, 13:33 0
Поединок состоится 11 мая в 15:30 по Киеву
Футбол | 10 мая 2025, 23:50 1
Сыграет бельгиец Тибо Куртуа
Футбол | 10.05.2025, 16:07
Теннис | 10.05.2025, 18:59
Футбол | 11.05.2025, 11:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.05.2025, 19:48 2
09.05.2025, 19:45 13
10.05.2025, 04:33
09.05.2025, 18:18
10.05.2025, 23:48
09.05.2025, 17:04 2
09.05.2025, 20:08 1
10.05.2025, 15:22 1