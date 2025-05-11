Металлист – Кудровка, Кремень – Прикарпатье. Смотреть онлайн LIVE

11 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

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Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 1 мая 2025

12:00. Кремень Кременчуг – Прикарпатье Ивано-Франковск

14:00. Металлист Харьков – Кудровка

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

12:00. Кремень Кременчуг – Прикарпатье Ивано-Франковск

14:00. Металлист Харьков – Кудровка