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Первая лига
Металлист
11.05.2025 14:00 – 8 0 : 0
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
11 мая 2025, 13:55 |
308
0

Металлист – Кудровка, Кремень – Прикарпатье. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 11 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги

11 мая 2025, 13:55 |
308
0
Металлист – Кудровка, Кремень – Прикарпатье. Смотреть онлайн LIVE
ФК Агробизнес

11 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 1 мая 2025

  • 12:00. Кремень Кременчуг – Прикарпатье Ивано-Франковск
  • 14:00. Металлист Харьков – Кудровка

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

12:00. Кремень Кременчуг – Прикарпатье Ивано-Франковск

14:00. Металлист Харьков – Кудровка

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Металлист Харьков Кудровка Кремень Кременчуг Прикарпатье Ивано-Франковск
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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