Прервали серию неудач. Металлист впервые за месяц оформил победу
Харьковский клуб обыграл «Кудровку» со счетом 2:0
11 мая в 14:00 стартовал матч шестого тура чемпионской группы Первой лиги Украины, в котором сошлись коллективы «Металлист» и «Кудровка».
Местом проведения матча стал стадион «Авангард» в Ужгороде.
Харьковский коллектив еще в первом тайме сделал шаг вперед к победе. На 36-й минуте Александр Цвиренко отметился голом, что помогло «Металлисту» почувствовать уверенность. После перерыва номинальные хозяева увеличили отрыв, забил мяч – Кирилл Дегтярь.
«Кудровка» пыталась вернуться в игру, но ни одна попытка не увенчалась успехом – 0:2 в пользу «Металлиста».
Благодаря этому триумфу «Металлист» остается в борьбе за топ-4 группы. Сейчас харьковский коллектив находится рядом с зоной плей-офф – шестое место (30 очков). «Кудровка» так и осталась на четвертой позиции (32 балла).
Первая лига Украины-2024/25
Повышение. 6-й тур, 11 мая
«Металлист» – «Кудровка» – 2:0
Голы: Цвиренко, 36, Дегтярь, 49
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