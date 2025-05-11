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Первая лига
Металлист
11.05.2025 14:00 – FT 2 : 0
Кудровка
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Украина. Первая лига
11 мая 2025, 16:17 | Обновлено 11 мая 2025, 16:22
320
4

Прервали серию неудач. Металлист впервые за месяц оформил победу

Харьковский клуб обыграл «Кудровку» со счетом 2:0

11 мая 2025, 16:17 | Обновлено 11 мая 2025, 16:22
320
4
Прервали серию неудач. Металлист впервые за месяц оформил победу
ФК Металлист

11 мая в 14:00 стартовал матч шестого тура чемпионской группы Первой лиги Украины, в котором сошлись коллективы «Металлист» и «Кудровка».

Местом проведения матча стал стадион «Авангард» в Ужгороде.

Харьковский коллектив еще в первом тайме сделал шаг вперед к победе. На 36-й минуте Александр Цвиренко отметился голом, что помогло «Металлисту» почувствовать уверенность. После перерыва номинальные хозяева увеличили отрыв, забил мяч – Кирилл Дегтярь.

«Кудровка» пыталась вернуться в игру, но ни одна попытка не увенчалась успехом – 0:2 в пользу «Металлиста».

Благодаря этому триумфу «Металлист» остается в борьбе за топ-4 группы. Сейчас харьковский коллектив находится рядом с зоной плей-офф – шестое место (30 очков). «Кудровка» так и осталась на четвертой позиции (32 балла).

Первая лига Украины-2024/25

Повышение. 6-й тур, 11 мая

«Металлист» – «Кудровка» – 2:0

Голы: Цвиренко, 36, Дегтярь, 49

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Кудровка Кирилл Дигтярь Максим Цвиренко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 4
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Mark4854590
У наступному турі Металіст 1925 може виграти у невмотивованого Епіцентра і майже гарантувати собі вихід в УПЛ.
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+1
Харьков
Нравицца не нравицца - Харьков приближаецца!
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Харьков
Спасибо ребятам Красникова за помощь цифровым. Величайший Харьков с двух фронтов рвёцца в УПЛ! Держитесь дырявые, готовьтесь ржавые. Всех будем рвать!
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-2
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