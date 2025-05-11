Прервали серию неудач. Металлист впервые за месяц оформил победу

11 мая в 14:00 стартовал матч шестого тура чемпионской группы Первой лиги Украины, в котором сошлись коллективы «Металлист» и «Кудровка».

Местом проведения матча стал стадион «Авангард» в Ужгороде.

Харьковский коллектив еще в первом тайме сделал шаг вперед к победе. На 36-й минуте Александр Цвиренко отметился голом, что помогло «Металлисту» почувствовать уверенность. После перерыва номинальные хозяева увеличили отрыв, забил мяч – Кирилл Дегтярь.

«Кудровка» пыталась вернуться в игру, но ни одна попытка не увенчалась успехом – 0:2 в пользу «Металлиста».

Благодаря этому триумфу «Металлист» остается в борьбе за топ-4 группы. Сейчас харьковский коллектив находится рядом с зоной плей-офф – шестое место (30 очков). «Кудровка» так и осталась на четвертой позиции (32 балла).

Первая лига Украины-2024/25

Повышение. 6-й тур, 11 мая

«Металлист» – «Кудровка» – 2:0

Голы: Цвиренко, 36, Дегтярь, 49