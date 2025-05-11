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Первая лига
Металлист
11.05.2025 14:00 - : -
Кудровка
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Украина. Первая лига
11 мая 2025, 11:09 |
673
6

Металлист – Кудровка. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 11 мая в 14:00 по Киеву

11 мая 2025, 11:09 |
673
6
Металлист – Кудровка. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Металлист

В воскресенье, 11 мая состоится игра 6-го тура группы повышения в классе Первой лиги Украины между «Металлистом» и «Кудровкой». Матч начнется в 14:00 по киевскому времени.

Металлист

На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице и имеет на счету 27 очков. Расстояние до топ-4 – 5 баллов, поэтому фактически у клуба минимальные шансы на повышение (в общей сложности еще можно получить 9 зачетных пунктов). С Кубка Украины коллектив сенсационно вылетел от «ФК Николаев» на стадии 1/16, проиграв со счетом 3:1.

Кудровка

Другая ситуация у бело-синих – за 3 тура до завершения чемпионата коллектив идет на 4-й позиции с 32 очками в активе. Снизу с таким же количеством баллов находится «Агробизнес», недавно одержавший первую за 11 матчей победу, а впереди разместились «СК Полтава» и «Металлист 1925», на счету которых 35 зачетных пунктов. В кубке клуб потерпел разгромное поражение 0:4 против «ЮКСА» и вылетел в 1/16.

Личные встречи

Команды встречались трижды – в сезоне Первой лиги 2023/24 и меньше месяца назад в текущем розыгрыше. Все 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • В весенней части сезона «Металлист» одержал лишь 1 победу – в харьковском дерби в рамках 1-го тура.
  • В этом сезоне чемпионата только «Эпицентр» пропустил меньше голов (13), чем «Кудровка» – 14.
  • В 9 выездных играх сезона «Кудровка» получила 19 очков – 2-й лучший показатель чемпионата.

Возможные стартовые составы

Металлист: Рыбак – Приходько, Гомеш, Федоров, Порох, Вернаттус – Дегтяр, Чидомер, Подручный, Исаенко – Цвиренко

Кудровка: Яшков – Рогозинский, Шершень, Потомков, Мельничук – Андрущенко, Думанюк, Матвеев – Тепляков, Легостаев, Свитюха

Прогноз

Команды не часто отличаются большим количеством голов, поэтому я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.53.

Прогноз Sport.ua
Металлист
11 мая 2025 -
14:00
Кудровка
Тотал меньше 2.5 1.53 Сделать ставку

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Металлист Харьков Кудровка Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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Комментарии 6
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apepa
Дорогой Красников. Женя, помоги своим землякам! Обыграй пожалуйста Кудровку!
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