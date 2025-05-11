В воскресенье, 11 мая состоится игра 6-го тура группы повышения в классе Первой лиги Украины между «Металлистом» и «Кудровкой». Матч начнется в 14:00 по киевскому времени.

Металлист

На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице и имеет на счету 27 очков. Расстояние до топ-4 – 5 баллов, поэтому фактически у клуба минимальные шансы на повышение (в общей сложности еще можно получить 9 зачетных пунктов). С Кубка Украины коллектив сенсационно вылетел от «ФК Николаев» на стадии 1/16, проиграв со счетом 3:1.

Кудровка

Другая ситуация у бело-синих – за 3 тура до завершения чемпионата коллектив идет на 4-й позиции с 32 очками в активе. Снизу с таким же количеством баллов находится «Агробизнес», недавно одержавший первую за 11 матчей победу, а впереди разместились «СК Полтава» и «Металлист 1925», на счету которых 35 зачетных пунктов. В кубке клуб потерпел разгромное поражение 0:4 против «ЮКСА» и вылетел в 1/16.

Личные встречи

Команды встречались трижды – в сезоне Первой лиги 2023/24 и меньше месяца назад в текущем розыгрыше. Все 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

В весенней части сезона «Металлист» одержал лишь 1 победу – в харьковском дерби в рамках 1-го тура.

В этом сезоне чемпионата только «Эпицентр» пропустил меньше голов (13), чем «Кудровка» – 14.

В 9 выездных играх сезона «Кудровка» получила 19 очков – 2-й лучший показатель чемпионата.

Возможные стартовые составы

Металлист: Рыбак – Приходько, Гомеш, Федоров, Порох, Вернаттус – Дегтяр, Чидомер, Подручный, Исаенко – Цвиренко

Кудровка: Яшков – Рогозинский, Шершень, Потомков, Мельничук – Андрущенко, Думанюк, Матвеев – Тепляков, Легостаев, Свитюха

Прогноз

Команды не часто отличаются большим количеством голов, поэтому я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.53.

Прогноз Sport.ua Металлист Кудровка Тотал меньше 2.5 1.53 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.