Металлист – Кудровка. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Матч начнется 11 мая в 14:00 по Киеву
В воскресенье, 11 мая состоится игра 6-го тура группы повышения в классе Первой лиги Украины между «Металлистом» и «Кудровкой». Матч начнется в 14:00 по киевскому времени.
Металлист
На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице и имеет на счету 27 очков. Расстояние до топ-4 – 5 баллов, поэтому фактически у клуба минимальные шансы на повышение (в общей сложности еще можно получить 9 зачетных пунктов). С Кубка Украины коллектив сенсационно вылетел от «ФК Николаев» на стадии 1/16, проиграв со счетом 3:1.
Кудровка
Другая ситуация у бело-синих – за 3 тура до завершения чемпионата коллектив идет на 4-й позиции с 32 очками в активе. Снизу с таким же количеством баллов находится «Агробизнес», недавно одержавший первую за 11 матчей победу, а впереди разместились «СК Полтава» и «Металлист 1925», на счету которых 35 зачетных пунктов. В кубке клуб потерпел разгромное поражение 0:4 против «ЮКСА» и вылетел в 1/16.
Личные встречи
Команды встречались трижды – в сезоне Первой лиги 2023/24 и меньше месяца назад в текущем розыгрыше. Все 3 игры завершились вничью.
Интересные факты
- В весенней части сезона «Металлист» одержал лишь 1 победу – в харьковском дерби в рамках 1-го тура.
- В этом сезоне чемпионата только «Эпицентр» пропустил меньше голов (13), чем «Кудровка» – 14.
- В 9 выездных играх сезона «Кудровка» получила 19 очков – 2-й лучший показатель чемпионата.
Возможные стартовые составы
Металлист: Рыбак – Приходько, Гомеш, Федоров, Порох, Вернаттус – Дегтяр, Чидомер, Подручный, Исаенко – Цвиренко
Кудровка: Яшков – Рогозинский, Шершень, Потомков, Мельничук – Андрущенко, Думанюк, Матвеев – Тепляков, Легостаев, Свитюха
Прогноз
Команды не часто отличаются большим количеством голов, поэтому я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.53.
14:00
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мэдисон Киз в 1/16 финала потерпела поражение от Пейтон Стернс
Одно результативное действие на четверых и сомнительные перспективы – факты, с которыми не поспоришь