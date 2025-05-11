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Первая лига
Кремень
11.05.2025 12:00 – FT 0 : 0
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
11 мая 2025, 15:53 | Обновлено 11 мая 2025, 15:58
147
0

Фанаты голов не увидели. Кремень и Прикарпатье расписали мировую

Матч Первой лиги завершился со счетом 0:0

11 мая 2025, 15:53 | Обновлено 11 мая 2025, 15:58
147
0
Фанаты голов не увидели. Кремень и Прикарпатье расписали мировую
ФК Кремень

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч седьмого тура между командами «Кремень» Кременчуг и «Прикарпатье» Ивано-Франковск в группе за выживание в Первой лиге Украины.

Футбольное противостояние прошло на стадионе «Кремень» в городе Кременчуг.

Обе команды пытались одержать победу, но ни хозяевам, ни гостям не удалось забить мяч в ворота оппонента. В итоге главный судья зафиксировал ничью со счетом 0:0.

После матча «Кремень» так и остался в зоне вылета – девятое место, имея в активе 14 очков, а вот «Прикарпатье» в группе находится на второй позиции (28 баллов).

Первая лига Украины-2024/25

Выживание. 7-й тур. 11 мая

«Кремень» Кременчуг – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 0:0

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Кремень Кременчуг
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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