Фанаты голов не увидели. Кремень и Прикарпатье расписали мировую
Матч Первой лиги завершился со счетом 0:0
В воскресенье, 11 мая, состоялся матч седьмого тура между командами «Кремень» Кременчуг и «Прикарпатье» Ивано-Франковск в группе за выживание в Первой лиге Украины.
Футбольное противостояние прошло на стадионе «Кремень» в городе Кременчуг.
Обе команды пытались одержать победу, но ни хозяевам, ни гостям не удалось забить мяч в ворота оппонента. В итоге главный судья зафиксировал ничью со счетом 0:0.
После матча «Кремень» так и остался в зоне вылета – девятое место, имея в активе 14 очков, а вот «Прикарпатье» в группе находится на второй позиции (28 баллов).
Первая лига Украины-2024/25
Выживание. 7-й тур. 11 мая
«Кремень» Кременчуг – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 0:0
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