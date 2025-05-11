Фанаты голов не увидели. Кремень и Прикарпатье расписали мировую

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч седьмого тура между командами «Кремень» Кременчуг и «Прикарпатье» Ивано-Франковск в группе за выживание в Первой лиге Украины.

Футбольное противостояние прошло на стадионе «Кремень» в городе Кременчуг.

Обе команды пытались одержать победу, но ни хозяевам, ни гостям не удалось забить мяч в ворота оппонента. В итоге главный судья зафиксировал ничью со счетом 0:0.

После матча «Кремень» так и остался в зоне вылета – девятое место, имея в активе 14 очков, а вот «Прикарпатье» в группе находится на второй позиции (28 баллов).

Первая лига Украины-2024/25

Выживание. 7-й тур. 11 мая

«Кремень» Кременчуг – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 0:0