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Борнмут
10.05.2025 19:30 – FT 0 : 1
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Англия
11 мая 2025, 04:01 |
22
0

Борнмут – Астон Вилла – 0:1. За что Забарный получил желтую? Видео гола

Смотрите видеообзор матча 26-го тура АПЛ 2024/25

11 мая 2025, 04:01 |
22
0
Борнмут – Астон Вилла – 0:1. За что Забарный получил желтую? Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

10 мая состоялся матч 36-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Астон Вилла.

Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Единственный гол на 45+6-й минуте забил Олли Уоткинс. С 80-й вишни играли в большинстве после удаления Джейкоба Рэмзи.

Украинский центрбек хозяев Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. На 78-й украинец получил желтую карточку за фол против Рэмзи.

АПЛ 2024/25. 36-й тур, 10 мая

Борнмут – Астон Вилла – 0:1

Гол: Уоткинс, 45+6

Удаление: Рэмзи, 90

Видеообзор матча

События матча

80’
Джейкоб Рэмси (Астон Вилла) получает красную карточку.
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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Джейкоб Рэмзи удаление (красная карточка) Илья Забарный видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Олли Уоткинс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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