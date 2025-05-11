Борнмут – Астон Вилла – 0:1. За что Забарный получил желтую? Видео гола
Смотрите видеообзор матча 26-го тура АПЛ 2024/25
10 мая состоялся матч 36-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Астон Вилла.
Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Единственный гол на 45+6-й минуте забил Олли Уоткинс. С 80-й вишни играли в большинстве после удаления Джейкоба Рэмзи.
Украинский центрбек хозяев Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. На 78-й украинец получил желтую карточку за фол против Рэмзи.
АПЛ 2024/25. 36-й тур, 10 мая
Борнмут – Астон Вилла – 0:1
Гол: Уоткинс, 45+6
Удаление: Рэмзи, 90
Видеообзор матча
События матча
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