10 мая состоялся матч 36-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Астон Вилла.

Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Единственный гол на 45+6-й минуте забил Олли Уоткинс. С 80-й вишни играли в большинстве после удаления Джейкоба Рэмзи.

Украинский центрбек хозяев Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. На 78-й украинец получил желтую карточку за фол против Рэмзи.

АПЛ 2024/25. 36-й тур, 10 мая

Борнмут – Астон Вилла – 0:1

Гол: Уоткинс, 45+6

Удаление: Рэмзи, 90

Видеообзор матча