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Чемпионат Англии
Борнмут
10.05.2025 19:30 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 мая 2025, 22:01 | Обновлено 08 мая 2025, 22:02
35
0

Борнмут – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 мая в 19:30 матч чемпионата Англии

08 мая 2025, 22:01 | Обновлено 08 мая 2025, 22:02
35
0
Борнмут – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 10 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором встретятся «Борнмут» и «Астон Вилла».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на OTT-платформе.

Борнмут – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Борнмут – Астон Вилла
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Борнмут смотреть онлайн Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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