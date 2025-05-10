Даже в большинстве не справились. Борнмут с Забарным уступил Астон Вилле

В субботу, 10 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Астон Виллой».

Встречу принимал «Дин Корт» в Борнмуте.

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В первом тайме мяч контролировали «вишни», но в компенсированное время голом отличился нападающий гостей Олли Уоткинс.

Вторя половина встречи могла стать успешной для «Борнмута»: на 80-й минуте вингер коллектива из Бирмингема Джейкоб Рэмзи получил красную карточку и оставил свою команду вдесятером. Однако, подопечные Андони Ираолы этим не воспользовались, и матч завершился со счетом 0:1.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле 88 минут, результативными действиями не отличился.

После этого матча «Борнмут» с 53 очками остался 10-м, а «Астон Вилла» с 63 баллами стала 6-й.

Английская Премьер-лига. 36-й тур

Борнмут – Астон Вилла – 0:1

Гол: Уоткинс, 45+6

Удаление: Рэмзи, 80

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.