Даже в большинстве не справились. Борнмут с Забарным уступил Астон Вилле
Украинский центрбек провел на поле 88 минут
В субботу, 10 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Астон Виллой».
Встречу принимал «Дин Корт» в Борнмуте.
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В первом тайме мяч контролировали «вишни», но в компенсированное время голом отличился нападающий гостей Олли Уоткинс.
Вторя половина встречи могла стать успешной для «Борнмута»: на 80-й минуте вингер коллектива из Бирмингема Джейкоб Рэмзи получил красную карточку и оставил свою команду вдесятером. Однако, подопечные Андони Ираолы этим не воспользовались, и матч завершился со счетом 0:1.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле 88 минут, результативными действиями не отличился.
После этого матча «Борнмут» с 53 очками остался 10-м, а «Астон Вилла» с 63 баллами стала 6-й.
Английская Премьер-лига. 36-й тур
Борнмут – Астон Вилла – 0:1
Гол: Уоткинс, 45+6
Удаление: Рэмзи, 80
Фото матча:
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