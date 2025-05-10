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Борнмут
10.05.2025 19:30 – FT 0 : 1
Астон Вилла
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Англия
10 мая 2025, 21:31 | Обновлено 10 мая 2025, 22:38
414
2

Даже в большинстве не справились. Борнмут с Забарным уступил Астон Вилле

Украинский центрбек провел на поле 88 минут

10 мая 2025, 21:31 | Обновлено 10 мая 2025, 22:38
414
2
Даже в большинстве не справились. Борнмут с Забарным уступил Астон Вилле
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В субботу, 10 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Астон Виллой».

Встречу принимал «Дин Корт» в Борнмуте.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом тайме мяч контролировали «вишни», но в компенсированное время голом отличился нападающий гостей Олли Уоткинс.

Вторя половина встречи могла стать успешной для «Борнмута»: на 80-й минуте вингер коллектива из Бирмингема Джейкоб Рэмзи получил красную карточку и оставил свою команду вдесятером. Однако, подопечные Андони Ираолы этим не воспользовались, и матч завершился со счетом 0:1.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле 88 минут, результативными действиями не отличился.

После этого матча «Борнмут» с 53 очками остался 10-м, а «Астон Вилла» с 63 баллами стала 6-й.

Английская Премьер-лига. 36-й тур

Борнмут – Астон Вилла – 0:1

Гол: Уоткинс, 45+6

Удаление: Рэмзи, 80

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Астон Вилла Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу удаление (красная карточка) Джейкоб Рэмзи Олли Уоткинс
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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ALM
Шкода, що гол забили з-під Забарного. Хоча гол був "на дурника", тобто гравцю Вілли пощастило. А ще Ілля жовту картку отримав. Коротше кажучи, це був не найкращий його матч.
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Mark4854590
Астон Вілла ще зберігає шанси на ЛЧ. А Борнмут тепер вже точно без єврокубків, хоча у разі перемоги шансі були
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