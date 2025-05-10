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Чемпионат Англии
Борнмут
10.05.2025 19:30 - : -
Астон Вилла
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Англия
10 мая 2025, 02:23 |
214
0

Борнмут – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 10 мая в 19:30 по Киеву

10 мая 2025, 02:23 |
214
0
Борнмут – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 мая, состоится матч 36-го тура АПЛ «Борнмут» – «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Борнмут

«Борнмут» не проигрывает уже пять матчей подряд. После поражения от «Ипсвича» (1:2), команда Ильи Забарного сыграла вничью с «Вест Хэмом» и обыграла «Фулхэм» (1:0). Затем последовали ничьи с «Кристал Пэлас» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:1). В матче предыдущего тура «Борнмут» в гостях обыграл «Арсенал» (2:1). В турнирной таблице «Борнмут» занимает восьмое место. Теоретически команда еще может побороться за место в еврокубках. До «Астон Виллы» семь баллов и победа в очном противостоянии позволит сократить отставание.

Астон Вилла

«Астон Вилла» нацелилась на зону Лиги чемпионов и одержала победы над «Ноттингем Форест» (2:1), «Саутгемптоном» (3:0) и «Ньюкаслом» (4:1). Серия прервалась в матче с «Манчестер Сити», в котором «Астон Вилла» проиграла со счетом 1:2. В предыдущем туре команда обыграла «Фулхэм» (1:0) и теперь занимает в турнирной таблице седьмое место. При этом от зоны Лиги чемпионов «Астон Виллу» отделяют три очка.

Личные встречи

Матч первого круга закончился вничью 1:1. Из последних пяти поединков в АПЛ «Астон Вилла» выиграла два. Одна победа на счету «Борнмута».

«Борнмут» – «Астон Вилла»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Борнмут» забивает в среднем по 1,24 гола за игру. Средняя результативность «Астон Виллы» в гостях составляет 1,35 гола за матч.

Возможные составы

  • «Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Араухо, Хейзен, Забарный, Адамс, Кук, Тавернье, Уаттара, Клюйверт, Эванилсон.
  • «Астон Вилла»: Мартинес, Матсен, Кэш, Торрес, Конса, Тилеманс, Камара, Роджерс, Макгинн, Асенсио, Уоткинс.

Прогноз

Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,3.

Прогноз Sport.ua
Борнмут
10 мая 2025 -
19:30
Астон Вилла
Тотал меньше 2,5 2,3 Сделать ставку

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Борнмут Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол Илья Забарный
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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