БУДКОВСКИЙ: «Потолкались – по карточке получили. Не зря его провоцировал»

Капитан «Зари» Филипп Будковский прокомментировал матч 28-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:0) и удаление игрока соперников Алаа Грама.

– На мой взгляд, психологически нам чего-то не хватает. Так постоянно. Ну я же говорю, нам не хватает баланса. У нас одна игра хорошая – две провальные. Или две хорошие – одна провальная. Поэтому нам надо над этим поработать.

– Почему так, на ваш взгляд, как у опытного игрока?

– Ну, на мой взгляд, мы не разговариваем на футбольном поле. И этот баланс… Получается так, что мы пропускаем очень нелепые голы или удаления. И поэтому, как только начнем разговаривать на футбольном поле – и появится баланс.

– Очень много удалений было в предыдущих матчах. Вы разобрались, почему так происходит?

– Ну, в принципе, да. Мы же смотрим потом – анализ игр у нас есть. Поэтому мы разобрали, что опять не подсказали, игрок мог сыграть по-другому, сделал ошибку. Поэтому, в принципе, все разобрали. Сейчас, наоборот, у нас удалений нет – есть удаление у соперника.

– И вы к этому приложили руку. Кто-то скажет – провокатор, кто-то – опытный футболист. Ваш взгляд?

– Ну да, видите, там на ауте он немножко… Ну, он отмахнулся. Я, в принципе, такое не люблю. Ну, потолкались – по желтой получили. А потом он немножко задержал мяч, растерялся… Ну и заработал удаление. Я думаю, это хорошо для команды.

– Ваше очень довольное лицо после второй желтой карточки все видели. Это искренние эмоции?

– Ну, эмоции – да. Что значит – не зря провоцировал там на бровке.

– Важный вопрос. Весной «Заря» потеряла шансы выйти в еврокубки. Какое-то время говорили, что это возможно. Вы для себя как понимали – это вообще было возможно, учитывая количество очков осенью и соперников?

– Ну, мы понимали, да. Мы начали неплохо и понимали, что уже можем побороться. Так и было задание такое. Но, я же говорю, где должны были хотя бы ничью играть с командами, – мы потеряли очки. Очень, на мой взгляд, нелепо. И в принципе это все привело к тому, что мы просто не боремся ни за что.

– Какая самая тупая потеря очков?

– Ну, наверное, это осенью с ЛНЗ и «Вересом» в первом круге. Я же говорю, еще нам пенальти не дают. На мой взгляд, тоже много у меня вопросов к рефери. Потому что в начале второго круга – мы должны были три-четыре раза пробивать пенальти. Поэтому, есть у них там делегаты, пусть разбираются. Будет лето, пусть разберутся и пусть судят нормально уже.

– Это может повлиять на ваши результаты, если они разберутся между собой. А я имею в виду – самим в чем добавлять?

– Нам нужно добавлять в каждом элементе баланса. Как в обороне, во-первых, надо играть нам на ноль – это главное. Если играем на ноль, то впереди, если будет момент – это уже одно очко. А если мы будем забивать все моменты, которые у нас есть, хотя бы из трех – один, то у нас будет три очка.

– Тут еще можно про матч с «Шахтером» говорить. Очень редкая ситуация, когда «Заря» – «Шахтер», и «Заря» столько моментов имеет, как сегодня. Ваш момент – мимо ворот, еще прострелы были. Много создали за счет того, что вас было больше на поле?

– Ну да, мы поймали уверенность. Да, мы понимали – нас больше на одного, что мы должны иметь больше моментов. Но мы тоже спешили с мячом, расставались с ним, и у нас не выходила концовка. А так, в принципе, были моменты, могли забить. Могли и один пропустить в контратаке от «Шахтера». Но, я же говорю, отобрали у нашего гранда очки. Поэтому, в принципе, для нас это положительный результат.

– Для вас это какое-то событие – отобрать у «Шахтера» очки?

– Ну, на мой взгляд – да. Это гранды: что «Шахтер», что «Динамо». У нас в этом круге получилось – и у «Шахтера», и у «Динамо» отобрать очки. На мой взгляд – это прогресс для команды. Потому что мы видим, что можем играть с грандами. И что мы должны играть лучше, когда играем с командами, которые находятся ниже нас.

– Не было ощущения, что «Шахтер» берег себя на Кубок?

– Ну, они, видите, вышли основой. На мой взгляд, если бы они хотели поберечься, я думаю, они бы выпустили немного другой состав. Но они играли и до конца – молодцы. Но я думаю, что им надо восстанавливаться перед финалом.

– С вашей позиции на поле: не убирали ли они ногу, боясь травмы?

– Нет, на мой взгляд, они играли и в мяч, и жестко. Украинцы – точно не убирали. И иностранцы – они старались играть. У них не получилось, потому что их было на одного меньше.

– Ваш фаворит в борьбе за четвертое место, если смотреть со стороны?

– Ну… интересно, но не знаю. Скажу – и там, и там друзья. Поэтому я не могу вам назвать. Потому что у нас еще игра с «Полесьем», с «Карпатами». Будет выкладываться. Для меня сейчас это будет красная тряпка – «Полесье». Поэтому, в принципе, я буду отдаваться по максимуму – это точно. Как за себя, так и за того парня.

– Вы очень честно сказали про «Заря» – «Полесье». Для вас это матч особенный, не знаю – личный. Как сделать так, чтобы другие футболисты поняли ваше настроение?

– Ну, я донесу. Я, в принципе, перед тем матчем в Житомире говорил, что кто будет убирать ноги – будем разговаривать в раздевалке. Поэтому, в принципе, я поговорю – и я не думаю, что пацаны будут как-то настраиваться. Будем выходить, играть на позитивный результат.