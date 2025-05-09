Будковский объяснил, почему смеялся над удалением защитника Шахтера
Форвард «Зари» считает, что получилось эпично
Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский объяснил свою яркую реакцию на удаление тунисского центрального защитника донецкого «Шахтера» Алаа Грама.
– Скажи, что там за конфликт был у тебя с Грамом?
– Да ничего. Да, потолкались немного. Желтую карту получил я и он, потом, видите, он потерял мяч, получилось, что забирал и получил другую желтую.
– То есть никто никому не сказал никаких оскорбительных слов?
– Нет, никто ничего плохого никому не сказал.
– А почему ты так иронично смеялся после удаления?
– Ну, смеялся, из-за того, что вы видите, очень эпично получилось – спровоцировал, желтая. Сфолил – другая желтая, поэтому и смеялся.
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