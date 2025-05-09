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  4. Будковский объяснил, почему смеялся над удалением защитника Шахтера
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 21:06 |
2147
0

Будковский объяснил, почему смеялся над удалением защитника Шахтера

Форвард «Зари» считает, что получилось эпично

09 мая 2025, 21:06 |
2147
0
Будковский объяснил, почему смеялся над удалением защитника Шахтера
ФК Заря. Филипп Будковский

Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский объяснил свою яркую реакцию на удаление тунисского центрального защитника донецкого «Шахтера» Алаа Грама.

– Скажи, что там за конфликт был у тебя с Грамом?

– Да ничего. Да, потолкались немного. Желтую карту получил я и он, потом, видите, он потерял мяч, получилось, что забирал и получил другую желтую.

– То есть никто никому не сказал никаких оскорбительных слов?

– Нет, никто ничего плохого никому не сказал.

– А почему ты так иронично смеялся после удаления?

– Ну, смеялся, из-за того, что вы видите, очень эпично получилось – спровоцировал, желтая. Сфолил – другая желтая, поэтому и смеялся.

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Филипп Будковский чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Шахтер Алаа Грам удаление (красная карточка)
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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