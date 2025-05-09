Будковский объяснил, почему смеялся над удалением защитника Шахтера

Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский объяснил свою яркую реакцию на удаление тунисского центрального защитника донецкого «Шахтера» Алаа Грама.

– Скажи, что там за конфликт был у тебя с Грамом?

– Да ничего. Да, потолкались немного. Желтую карту получил я и он, потом, видите, он потерял мяч, получилось, что забирал и получил другую желтую.

– То есть никто никому не сказал никаких оскорбительных слов?

– Нет, никто ничего плохого никому не сказал.

– А почему ты так иронично смеялся после удаления?

– Ну, смеялся, из-за того, что вы видите, очень эпично получилось – спровоцировал, желтая. Сфолил – другая желтая, поэтому и смеялся.