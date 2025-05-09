ФОТО. Яркая реакция Будковского на удаление игрока Шахтера

На старте матча чемпионата Украины между Зарей и Шахтером удаление заработал защитник гостей Алаа Грам, который получил две желтые карточки до 17-й минуты.

При этом оба раза карточки были получены за фолы против форварда и капитана Зари Филиппа Будковского.

Игрок ярко проявил эмоции после удаления соперника, показав свою радость от выполненной работы.