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  4. ФОТО. Яркая реакция Будковского на удаление игрока Шахтера
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 16:04 | Обновлено 09 мая 2025, 16:18
1322
6

ФОТО. Яркая реакция Будковского на удаление игрока Шахтера

Широкая улыбка лидера Зари

09 мая 2025, 16:04 | Обновлено 09 мая 2025, 16:18
1322
6
ФОТО. Яркая реакция Будковского на удаление игрока Шахтера
ФК Заря. Филипп Будковский

На старте матча чемпионата Украины между Зарей и Шахтером удаление заработал защитник гостей Алаа Грам, который получил две желтые карточки до 17-й минуты.

При этом оба раза карточки были получены за фолы против форварда и капитана Зари Филиппа Будковского.

Игрок ярко проявил эмоции после удаления соперника, показав свою радость от выполненной работы.

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Алаа Грам Шахтер Донецк Заря Луганск Филипп Будковский Заря - Шахтер Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Gargantua81
как у кота со знаменитого мема, где напротив него дура в истерике
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+2
AndiM
Думає : " оце бл дебіл".
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+2
Перець
планокур 
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0
MaximusOne
Перша жовта не заслужена, дерево Дубківський перший почав руки простягати і штовхатися.
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-3
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