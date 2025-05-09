Украина. Премьер лига09 мая 2025, 16:04 | Обновлено 09 мая 2025, 16:18
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ФОТО. Яркая реакция Будковского на удаление игрока Шахтера
Широкая улыбка лидера Зари
09 мая 2025, 16:04 | Обновлено 09 мая 2025, 16:18
1322
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На старте матча чемпионата Украины между Зарей и Шахтером удаление заработал защитник гостей Алаа Грам, который получил две желтые карточки до 17-й минуты.
При этом оба раза карточки были получены за фолы против форварда и капитана Зари Филиппа Будковского.
Игрок ярко проявил эмоции после удаления соперника, показав свою радость от выполненной работы.
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Комментарии 6
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как у кота со знаменитого мема, где напротив него дура в истерике
Думає : " оце бл дебіл".
планокур
Перша жовта не заслужена, дерево Дубківський перший почав руки простягати і штовхатися.
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